Sevgili Kova, bu hafta iş dünyasında başarı için hızlanmanın tam sırası! İş yerindeki verimliliğin ve günlük iş akışın bir spor otomobilin ivmesi gibi hız kazanıyor. Yeni bir düzen kurmak, ekibini bir orkestra şefi gibi organize etmek ve yarım kalmış projeleri bir maratoncu gibi sonuçlandırmak için enerjinin zirveye çıkacağına adeta bir roket gibi emin olabilirsin. İş ve yaşam dengeni kurmak adına, profesyonel rutinlerini daha işlevsel hale getirme konusunda bir virtüöz gibi ustalaşıyorsun.

Jüpiter'in ileri harekete geçmesiyle birlikte, iş yerindeki sorumluluklarının maddi ve manevi getirilerini bir detektif gibi daha net görmeye başlıyorsun. Attığın her adımla kariyerini bir heykeltıraş gibi iyileştirmeyi başaracak, iş hayatının daha bereketli ve sonuç odaklı bir hale geldiğini bir bilim insanı gibi fark edeceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…