Sevgili Kova, bugün gökyüzü sana romantik bir mesaj gönderiyor ve bu mesajın içinde bolca eğlence vaadi var. Belki de bir arkadaşlıkla başlayan bir etkileşim, belki de tamamen beklenmedik bir anda karşına çıkacak bir kişi, seni oldukça şaşırtabilir ve kalbinin hızla atmasına neden olabilir. Çünkü bugün, Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, sana yeni bir aşkın kapılarını aralayacak ve bu aşkın heyecan verici bir yakınlaşmayı beraberinde getireceğini söylüyor.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bugün partnerinle birlikte yeni planlar yapmak, belki bir seyahate çıkmak ya da sadece birlikte vakit geçirmek, ilişkini daha da renklendirebilir. Bu tür etkinlikler, ilişkini daha da güçlendirecektir ve arandaki bağı daha da kuvvetlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…