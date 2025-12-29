onedio
article/comments
Soba ve Şömine Kullananlar Dikkat: 1 Ocak'tan İtibaren Odun Yakmak Yasak!

Soba ve Şömine Kullananlar Dikkat: 1 Ocak'tan İtibaren Odun Yakmak Yasak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.12.2025 - 12:05 Son Güncelleme: 29.12.2025 - 13:15

Fransa'nın Isère bölgesinde hava kirliliğiyle mücadele kapsamında tarihi bir adım atılıyor. 2026 yılından itibaren yüzlerce belediyede eski tip odun sobası ve şöminelerin kullanımı yasaklanırken, dönüşüm için vatandaşa nakdi destek sağlanacak.

Kaynak: https://www.maison-jarry-cavaillon.fr...
Fransa'nın güneydoğusundaki Isère bölgesi, hava kalitesini tehdit eden ince partiküllerle mücadele etmek amacıyla ısınma alışkanlıklarını kökten değiştirecek bir uygulamaya hazırlanıyor.

Fransa'nın güneydoğusundaki Isère bölgesi, hava kalitesini tehdit eden ince partiküllerle mücadele etmek amacıyla ısınma alışkanlıklarını kökten değiştirecek bir uygulamaya hazırlanıyor.

Yerel yönetimlerin aldığı karar doğrultusunda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Grenoble Alpes Métropole, Le Grésivaudan ve Le Pays Voironnais bölgeleri başta olmak üzere toplam 297 belediyede, 2002 yılından önce kurulmuş olan odun sobaları ve kapalı hazneli şöminelerin kullanımı resmen yasaklanacak.

Bölgedeki hava kirliliğinin yüzde 70'inden fazlasına, eski tip odunlu ısıtıcıların yaydığı zararlı partiküllerin neden olduğu belirtiliyor. Yetkililer, 2002 öncesi monte edilen cihazların günümüzün enerji verimliliği ve emisyon standartlarını karşılamadığını, modern ve sertifikalı modellere kıyasla atmosfere beş kat daha fazla kirlilik yaydığını vurguluyor. Özellikle kış aylarında ısınma talebinin artmasıyla birlikte, bu eski sistemler hava kalitesini ciddi oranda düşürerek halk sağlığını tehdit eder hale geliyor. Daha önce 2024 yılının Ekim ayında 123 belediyede açık şömine kullanımının yasaklanmasıyla başlayan süreç, şimdi de eski kapalı sistemlerin devreden çıkarılmasıyla devam ediyor.

Bu zorunlu geçiş sürecinde hane halkını yalnız bırakmak istemeyen bölge yönetimi, cihazlarını yenilemek isteyenler için önemli bir mali destek paketini devreye soktu. 'Hava Odun Primi' adı verilen teşvik sistemiyle, eski ısıtıcısını çevre dostu ve verimli yeni bir modelle değiştiren vatandaşlara 2 bin 400 euroya varan hibe desteği sağlanacak. Bu yardımdan faydalanabilmek için söz konusu belediyelerden birinde ikamet etmek, 2002 öncesi bir cihaza sahip olmak ve değişim işlemini sertifikalı profesyonellere yaptırmak gerekiyor.

Uzmanlar, yeni nesil soba ve şöminelerin sadece yasal zorunluluğu yerine getirmekle kalmayıp, kullanıcılara konfor ve tasarruf sağladığına da dikkat çekiyor. Modern cihazlar odunu çok daha verimli yakarak aynı miktarda yakıtla daha fazla ısı üretirken, geride çok daha az kül ve atık bırakıyor. Bölge genelinde hala modernize edilmesi gereken yaklaşık 15 bin eski cihazın bulunduğu tahmin ediliyor. Vatandaşların 2026 yılındaki yasak başlamadan önce, baca tadilatı gibi teknik gereklilikleri de göz önüne alarak değişim planlamalarını bir an önce yapmaları ve yerel yönetimlerin sunduğu fırsatları değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
