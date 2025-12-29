Soba ve Şömine Kullananlar Dikkat: 1 Ocak'tan İtibaren Odun Yakmak Yasak!
Fransa'nın Isère bölgesinde hava kirliliğiyle mücadele kapsamında tarihi bir adım atılıyor. 2026 yılından itibaren yüzlerce belediyede eski tip odun sobası ve şöminelerin kullanımı yasaklanırken, dönüşüm için vatandaşa nakdi destek sağlanacak.
Fransa'nın güneydoğusundaki Isère bölgesi, hava kalitesini tehdit eden ince partiküllerle mücadele etmek amacıyla ısınma alışkanlıklarını kökten değiştirecek bir uygulamaya hazırlanıyor.
