onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Küçükçekmece Belediyesi'nin Çölyak Hastaları İçin Verdiği Glutensiz Yardım Paketini Paylaştı

Bir Kadın Küçükçekmece Belediyesi'nin Çölyak Hastaları İçin Verdiği Glutensiz Yardım Paketini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.12.2025 - 12:01 Son Güncelleme: 29.12.2025 - 12:13

İçerik Devam Ediyor

Çölyak hastalığına sahip olanlar için, glutensiz gıdalar oldukça önemli. çölyak hastalarının, sağlık durumlarını kontrol altında tutmak ve yaşam kalitelerini artırmak için, beslenme düzenlerinde gluten içermeyen ürünler tercih etmeleri gerekiyor. Fakat bu ürünler hem çok yaygın değil hem de fiyat olarak yüksek olabiliyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Küçükçekmece Belediyesi'nin çölyak hastaları için verdiği, glütensiz gıdalar içeren yardım paketini paylaştı. Paket özellikle aynı problemden muzdarip olanların beğenisini topladı.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2004...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Videoda ve belediye kaynaklarında belirtilen paket içeriği genel olarak şu şekilde;

Videoda ve belediye kaynaklarında belirtilen paket içeriği genel olarak şu şekilde;

Temel Gıdalar: 

  • Glütensiz Un (Ekmek yapımı için)

  • Glütensiz Makarna (Penne ve Tel Şehriye çeşitleri)

  • Glütensiz Mısır İrmiği ve Mısır Bulguru

  • Glütensiz Pirinç Unu

Atıştırmalıklar:

  • Glütensiz Kurabiye (Portakallı vb.)

  • Glütensiz Gofret (Glugof markalı)

  • Glütensiz Çubuk Kraker

  • Glütensiz Granola Bar (Kostat vb.)

  • Kakaolu Tahıl Gevreği

Hazır Karışımlar:

  • Glütensiz Puding (Çilekli, Muzlu ve Kakaolu seçenekleri)

  • Glütensiz Tarhana Çorbası

İstanbul'da Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Eyüpsultan, Tuzla, Arnavutköy, Bayrampaşa belediyelerinin, diğer illerde ise Kahramanmaraş Büyükşehir, Antalya Büyükşehir, İzmir Büyükşehir, Kayseri (Melikgazi), Tekirdağ (Saray), Batman belediyelerinin çölyak hasaları için yardım paketi verdiği biliniyor. Güncel bilgi için belediyenizi arayarak bilgi alabilir, başvuruda bulunabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın