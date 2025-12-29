Bir Kadın Küçükçekmece Belediyesi'nin Çölyak Hastaları İçin Verdiği Glutensiz Yardım Paketini Paylaştı

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2004...
Çölyak hastalığına sahip olanlar için, glutensiz gıdalar oldukça önemli. çölyak hastalarının, sağlık durumlarını kontrol altında tutmak ve yaşam kalitelerini artırmak için, beslenme düzenlerinde gluten içermeyen ürünler tercih etmeleri gerekiyor. Fakat bu ürünler hem çok yaygın değil hem de fiyat olarak yüksek olabiliyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Küçükçekmece Belediyesi'nin çölyak hastaları için verdiği, glütensiz gıdalar içeren yardım paketini paylaştı. Paket özellikle aynı problemden muzdarip olanların beğenisini topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Videoda ve belediye kaynaklarında belirtilen paket içeriği genel olarak şu şekilde;
