Sevgili Kova, bugün gökyüzü senin için oldukça ilginç bir enerji ile doluyor. Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, sosyal çevrende ve iş hayatındaki ilişkilerini daha net bir şekilde görmeni sağlıyor. İşte bu farkındalık seni Pazar ruhundan biraz uzaklaştırıyor. Dinlenmek ve iş hayatından uzaklaşmak yerine kendini bir anda iş süreçlerinin içinde bulabilirsin.

Özellikle de eğer grup çalışmaları içerisinde önemli roller üstleniyor veya ortak bir projede yer alıyorsan, hareketli bir hafta sonu geçirebilirsin. Hatta bu durumdan önemli kazanımlar da elde edebilirsin. Kariyerin ve sosyal bağlantıların üzerinde yoğunlaşmanı gerektiren gün içerisinde mantıklı yaklaşımlar sergilemeye odaklanmalısın. Etrafındaki insanların gerçek niyetlerini ya da yaptıkları büyük hataları fark etsen de uzun vadede sana güven ve prestij sağlayacak adımlar atmalısın. Kısacası öğrendiklerini doğru zamanda, doğru yerde kullanarak düzeni sağlamalısın!

Gel biraz da aşk konuşalım! Bugün aşkta heyecan arayabilirsin... Derin arzulara, tutkulara ve dürtülere kapılabilirsin. Merkür ve Satürn'ün vadettiği tutku dolu yaklaşımla yüzeysel ilişkilere kapılabilirsin. Bir anda kendini aşk içinde bulabilirsin. Aman dikkat, bu yakınlıklar seni yanıltabilir. Gerçek olmayan duygular aradığın heyecanı beraberinde getirse de kalbini kırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…