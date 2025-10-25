onedio
26 Ekim Pazar Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
26 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2025 - 18:07

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 26 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 

26 Ekim Pazar günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik arayabilirsin. İçindeki derin arzular, tutkular ve dürtüler kıpır kıpır olabilir. Gün boyu sürekli bir heyecan arayışı içinde olabilirsin. Merkür ve Satürn'ün bir araya gelip oluşturduğu enerji, seni daha da tutkulu bir hale getirebilir. Bu enerjiyle yüzeysel ilişkilere daha kolay kapılabilir, kendini bir anda aşkın göz kamaştırıcı ışığının içinde bulabilirsin. Ancak burada önemli bir not düşmek gerekir ki; bu tür yakınlıklar seni yanıltabilir. 

Gerçek olmayan duyguların yarattığı heyecan, ilk başta cazip gelebilir. Ancak bu durum kalbinin kırılmasına neden olabilir. Bu yüzden, duygusal kararlar alırken biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

