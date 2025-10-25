Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik arayabilirsin. İçindeki derin arzular, tutkular ve dürtüler kıpır kıpır olabilir. Gün boyu sürekli bir heyecan arayışı içinde olabilirsin. Merkür ve Satürn'ün bir araya gelip oluşturduğu enerji, seni daha da tutkulu bir hale getirebilir. Bu enerjiyle yüzeysel ilişkilere daha kolay kapılabilir, kendini bir anda aşkın göz kamaştırıcı ışığının içinde bulabilirsin. Ancak burada önemli bir not düşmek gerekir ki; bu tür yakınlıklar seni yanıltabilir.

Gerçek olmayan duyguların yarattığı heyecan, ilk başta cazip gelebilir. Ancak bu durum kalbinin kırılmasına neden olabilir. Bu yüzden, duygusal kararlar alırken biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…