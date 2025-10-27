Sevgili Kova, gökyüzünde bugün Mars ve Jüpiter arasında oluşan bir üçgen, seni yeni iş ortaklıkları ve başlangıçlara doğru adeta bir mıknatıs gibi çekiyor. Bu enerji, belki de hayatının en büyük başarısını getirecek olan iş birliklerini oluşturman konusunda seni cesaretlendiriyor. Ancak her ne kadar bu enerji seni desteklese de, fikir ayrılıklarında egonun sana hükmetmesine izin vermemen gerektiğini unutmamalısın. Bu süreçte, uzlaşmayı tercih etmek, senin lehine olacak sonuçları beraberinde getirebilir.

Ayrıca, kişisel gelişim ve eğitim konularında da ışıldayan bir döneme adım atıyorsun. Liderlik enerjinin gücü, etrafındakilerin dikkatini çekiyor ve seni ön plana çıkarıyor. Bugün, belki bir toplantıda ya da bir sunumda parlayabilir, etrafından güçlü bir destek alabilirsin. İş ilişkilerini sıkı tut, kurduğun ortaklık zirveye ulaşmanın anahtarı olabilir. Dolayısıyla, bu dönemde iş ilişkilerine özellikle önem vermelisin. Bu, zirveye tırmanmanın anahtarı olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…