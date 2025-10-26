Sevgili Kova, bu haftanın ilk gününe, Ay'ın Oğlak burcunda olduğu bir günle merhaba diyoruz. Bu durum, enerjinin hızla yükselmesine, özgürlüğünün ön plana çıkmasına ve vizyoner düşüncelerinin daha da belirginleşmesine neden oluyor. Bu enerji dalgasıyla birlikte, iş hayatında fikirlerinin etrafındakiler tarafından daha fazla ilgi gördüğünü fark edebilirsin. Özellikle teknoloji, medya ve iletişim sektörlerinde çalışıyorsan, bu enerji dalgası senin için yeni fırsatların kapısını aralayabilir.

Bir süredir aklında olan, belki de biraz cesaret gerektiren bir adımı bugün atma zamanı olabilir. Gökyüzü sana 'harekete geç, zamanı geldi' mesajını gönderiyor. Bugün aldığın cesur kararlar, uzun vadede hem prestijini artırabilir, hem de maddi anlamda sana olumlu geri dönüşler sağlayabilir.

Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir projeyi hayata geçirmenin, bir iş teklifini kabul etmenin ya da kendi işini kurmanın tam zamanıdır. Unutma, cesaretini toplayıp harekete geçtiğinde, evren sana yardımcı olmak için elinden geleni yapar. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…