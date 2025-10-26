Sevgili Kova, bu haftanın ilk gününe Ay'ın Oğlak burcunda olduğu bir günle başlıyoruz. Bu durum, enerjinin hızlı, özgür ve vizyoner bir şekilde yükselmesine neden oluyor. Bu enerji dalgasıyla birlikte, iş hayatında fikirlerinin etrafındakiler tarafından daha fazla ilgi gördüğünü fark edebilirsin. Özellikle teknoloji, medya ve iletişim sektörlerinde faaliyet gösteriyorsan, bu enerji dalgası senin için yeni fırsatların kapısını aralayabilir.

Bir süredir üzerinde düşündüğün, belki de biraz cesaret gerektiren bir adımı bugün atma zamanı olabilir. Gökyüzü sana 'harekete geç, zamanı geldi' mesajını gönderiyor. Bugün aldığın cesur kararlar, uzun vadede hem prestijini artırabilir, hem de maddi anlamda sana olumlu geri dönüşler sağlayabilir.

Gelelim aşka! Bugün, romantik konularda beklenmedik ve spontane gelişmeler yaşanabilir. Belki de bugün tanışacağın bir arkadaşının sana karşı ilgisi, kalbinin hızlı atmasına neden olabilir. Bu durum, seni hem heyecanlandırabilir, hem de biraz şaşırtabilir. Kalbinde aşka yer olmadığını sandığın anda içine dolan heyecan ve sevgi aşkla birleşerek dünyanı güzelleştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…