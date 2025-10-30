Sevgili Kova, bugünkü gökyüzü seni, iç dünyanın gizemli labirentlerine ve keşfedilmemiş derinliklerine çağırıyor! Merkür ve Plüton'un oluşturduğu bu altmışlık, perde arkasında neler döndüğünü gözlemleme fırsatı sunuyor. Belki de daha önce hiç fark etmediğin, gözlerden kaçan detayları bugün sezebilirsin. Şimdi, zihnin berrak bir göletteki su kadar duru olacak, sezgilerin ve içgüdülerin kararlarını şekillendirecek.

Kariyerinde belki de daha önce hiç farkına varmadığın, belki de varlığını bile bilmediğin desteklerin olduğunu fark etmek üzeresin. Sessiz bir hayranın, belki de gizli bir müttefikin varlığını bugün keşfedebilirsin. Bu kişi seni öne çıkarmaya, seni ışığa çıkarmaya hazır. Belki de uzun zamandır hayata geçirmek için beklediğin o yatırımcı bugün seni bulacak. Sıkı dur, çünkü Plüton'un stratejik gücü de bugün seninle. Bu nedenle, bugünü stratejik planlar yapmak, geleceğe yön vermek için ideal bir fırsat olarak değerlendirebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…