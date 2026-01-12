Bu Ağız Sağlığı Bilgi Testinden Geçebilecek misin?

Diş fırçalamayı ihmal etmiyorsun, temel bilgilere de hakimsin ama diş etlerinin aslında ne kadar büyük bir risk altında olduğunun farkında değilsin. Diş eti hastalıkları sadece ağızda kalmıyor, Alzheimer'dan diyabete kadar pek çok kronik hastalığı tetikleyebiliyor. Küçük dokunuşlarla bu işi profesyonel seviyeye taşıyabilirsin. Diş etlerine biraz daha önem göstermeye ne dersin?