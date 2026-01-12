onedio
Bu Ağız Sağlığı Bilgi Testinden Geçebilecek misin?

Onedio Content - Onedio Editörü
12.01.2026 - 15:03

Diş fırçalamayı çok iyi yaptığını, ağız bakım suyu kullandığını ve ağız hijyenini önemsediğini düşünüyorsun değil mi? Ancak ne yazık ki Türkiye'deki yetişkinlerin %70'i farkında olmadan diş eti problemi yaşıyor... Ve bunun farkında bile olmuyor!

Bakalım senin ağız sağlığı IQ'n geçer not alabilecek mi? 🤔

Sabahları aldığın o tuhaf, metalik ve pek de hoş olmayan tadın bilimsel karşılığı nedir?

Soğuk ya da sıcak içecekler içtiğinde dişlerinde hafif bir "cızzz" hissi oluşuyorsa diş etin sana ne demek istiyor?

Diş ipiyle araya girdiğinde gördüğün o ufak kan damlası aslında sana ne demek istiyor?

Sence diş fırçası ne kadar sürede bir değiştirilmeli?

Diş eti sağlığı için "hemen bırakılması gerekenler" nelerdir?

Senceee, plak neden "görünmez düşman" rolünü bu kadar iyi oynuyor?

Asitli bir içecek (kola, portakal suyu vb.) içtikten hemen sonra diş fırçalamak doğru mu?

Diş eti bakımı sence neden bu kadar önemli?

Son olarak, dürüst ol! Dişlerini ne kadar sürede fırçalıyorsun?

Sınıfta kaldın... Ağız sağlığı puanın çok düşük!

Maalesef bu testten geçer not alamadın. Diş eti sağlığı konusunda acilen bilgi güncellemesi yapman gerekiyor! Türkiye'deki o büyük risk grubunun tam ortasındasın. Unutma, bu sadece estetik bir mesele değil! Diş eti sağlığın, kalp ve beyin sağlığın gibi hayati konularla bağlantılı.

Bilinçlisin ama eksiklerin var!

Diş fırçalamayı ihmal etmiyorsun, temel bilgilere de hakimsin ama diş etlerinin aslında ne kadar büyük bir risk altında olduğunun farkında değilsin. Diş eti hastalıkları sadece ağızda kalmıyor, Alzheimer'dan diyabete kadar pek çok kronik hastalığı tetikleyebiliyor. Küçük dokunuşlarla bu işi profesyonel seviyeye taşıyabilirsin. Diş etlerine biraz daha önem göstermeye ne dersin?

Tam bir ağız sağlığı gurususun!

Vay canına! Bilginle hepimizi etkiledin. Ağız sağlığının sadece beyaz dişlerden ibaret olmadığını, diş etlerinin bu işin temeli olduğunu çok iyi biliyorsun. Ancak en bilgili gurular bile gözle görülmeyen bakteri plağını tespit edemez. Sen tam da bu yüzden teknolojinin gücünü kullanıp bu işin piri olabilirsin!

Parodontax, Türkiye’de bir ilke imza atarak ağız bakımında yapay zeka dönemini başlattı!

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğiyle geliştirilen Plak Check, sadece bir fotoğrafınızla dişlerinizdeki bakteri plağını saniyeler içinde analiz ediyor. Yapay zeka destekli bu uygulama, riskli bölgeleri işaretleyip kişiselleştirilmiş öneriler sunarak ağız sağlığınızda 'erken farkındalık' dönemini başlatıyor. Sorunlar büyümeden kontrolü eline almanız artık çok kolay!

Hemen şimdi plakcheck.com adresine git, dişlerinin fotoğrafını çek ve saniyeler içinde bakteri plağı düzeyini öğren. Unutma, sağlıklı bir gülüşün yolu önce diş etlerinden geçer! 🦷

Onedio Content
Onedio Content
