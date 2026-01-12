Bu Ağız Sağlığı Bilgi Testinden Geçebilecek misin?
Diş fırçalamayı çok iyi yaptığını, ağız bakım suyu kullandığını ve ağız hijyenini önemsediğini düşünüyorsun değil mi? Ancak ne yazık ki Türkiye'deki yetişkinlerin %70'i farkında olmadan diş eti problemi yaşıyor... Ve bunun farkında bile olmuyor!
Bakalım senin ağız sağlığı IQ'n geçer not alabilecek mi? 🤔
Sabahları aldığın o tuhaf, metalik ve pek de hoş olmayan tadın bilimsel karşılığı nedir?
Soğuk ya da sıcak içecekler içtiğinde dişlerinde hafif bir "cızzz" hissi oluşuyorsa diş etin sana ne demek istiyor?
Diş ipiyle araya girdiğinde gördüğün o ufak kan damlası aslında sana ne demek istiyor?
Sence diş fırçası ne kadar sürede bir değiştirilmeli?
Diş eti sağlığı için "hemen bırakılması gerekenler" nelerdir?
Senceee, plak neden "görünmez düşman" rolünü bu kadar iyi oynuyor?
Asitli bir içecek (kola, portakal suyu vb.) içtikten hemen sonra diş fırçalamak doğru mu?
Diş eti bakımı sence neden bu kadar önemli?
Son olarak, dürüst ol! Dişlerini ne kadar sürede fırçalıyorsun?
Sınıfta kaldın... Ağız sağlığı puanın çok düşük!
Bilinçlisin ama eksiklerin var!
Tam bir ağız sağlığı gurususun!
