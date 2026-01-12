2026 Onların Yılı Olacak: Bu Yıl Parayı Mıknatıs Gibi Çekecek 3 Burç

Koç burçları için 2026, hayat boyu unutulmayacak bir dönüşümün başlangıcı olacak. Bu yıl, hayallerin ve sezgilerin gezegeni Neptün’ün Koç burcuna geçişine tanıklık edeceğiz. 2039 yılına kadar sürecek olan bu uzun soluklu transit, Koç burçlarına daha önce hiç sahip olmadıkları bir vizyon kazandıracak.

Mineeva’ya göre, bu dönemde risk alan, yenilik peşinde koşan ve liderlik vasıflarını sergilemekten çekinmeyen Koçlar adeta para mıknatısına dönüşecek. Yeni bir iş kurmak, sektör değiştirmek veya cesur yatırımlar yapmak için mükemmel bir zaman. Konfor alanınızdan çıkmak başlangıçta ürkütücü gelse de, bu süreçte yeteneklerinizi sergilemek doğru insanları ve fırsatları kendinize çekmenizi sağlayacaktır.