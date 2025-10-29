Sevgili Kova, bugün iş hayatında çizdiğin kararlı yol ile herkesin dikkatini çekiyorsun. İş ortakların ve mesai arkadaşların, senin olağanüstü ciddiyetini ve kararlılığını fark ediyorlar ve bu durum senin lehine işliyor. Planlı ve stratejik bir şekilde ilerlemen, çevrendeki herkesin takdirini kazanmana yardımcı oluyor. Fikirlerini savunurken gösterdiğin sakinlik ve mantıklı yaklaşımın, çevrendekilere güven veriyor. Sen ise en çok zekana güveniyorsun. Ancak bu ara sezgilerinin de doğru yolu göstereceğine inanmalısın.

Günün ikinci yarısında ise beklenmedik bir teklif ya da yeni bir iş birliği seni bekliyor olabilir. Ancak hemen atılım yapmadan önce, iç sesini dinlemeni öneririz. Bugün kalbinin sesi, mantığının önüne geçebilir. Yaratıcı bir fikir ya da dijital bir girişim fikri belki de seni heyecanlandıracak bir durum olabilir. Şimdi bu fikirleri not almanı tavsiye etmeliyiz. Zira, içlerinden en az biri büyük bir potansiyele sahip olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…