Sevgili Kova, bugün iş hayatında kararlı adımlarınla fark yaratıyorsun. İş ortakların ve çalışma arkadaşların senin ciddiyetini ve kararlılığını fark ediyorlar ve bu durum ise senin lehine işliyor. Belli ki planlı ve stratejik bir şekilde ilerlemen de takdir toplayacak. Fikirlerini savunurken gösterdiğin sakinlik ve mantıklı yaklaşımın ise onlara güven verecek. Sen ise en çok zekana güveniyor olabilirsin. Ancak bu ara sezgilerinin de doğru yolu göstereceğine inan!

Günün ikinci yarısında ise beklenmedik bir teklif ya da yeni bir iş birliği seni bekliyor olabilir. Ancak hemen atılım yapmadan önce, iç sesini dinlemeni öneririz. Bugün kalbinin sesi, mantığının önüne geçebilir. Yaratıcı bir fikir ya da dijital bir girişim fikri belki de seni heyecanlandıracak bir durum olabilir. Bu fikirlerini not almanı tavsiye etmeliyiz. Zira, içlerinden en az biri büyük bir potansiyele sahip olabilir.

Hadi biraz da aşktan konuşalım! Bugün, bir konuşma kalbindeki her şeyi değiştirebilir... Bu sebeple kelimelerine dikkat etmen gerektiğini söylemeliyiz. Belki de içinde biriktirdiğin duyguları dökmek isteyebilirsin ama unutma ki duygularını doğru kelimelerle ifade etmek büyük önem taşıyor. Lakin bu kez aşk, sadece hissetmek değil aynı zamanda zekayla hareket etmek demek olabilir. Sen de buna göre davransan iyi edersin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…