31 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
30.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ekim Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kozmik enerjilerin seni sinir sistemi ve dolaşım konularına yönlendirdiği bir gün. Gökyüzündeki Merkür ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, zihinsel bir gerginlik oluşturabilir. Ancak endişelenme, bu durumun üstesinden gelmenin yolu aslında oldukça basit. Düşüncelerini içinde tutmak yerine, onları yazıya dök. Böylece hem zihnini rahatlatacak hem de iç dünyanı daha iyi anlama fırsatı bulacaksın.

Fiziksel enerjini yeniden düzenlemek için de hafif egzersizler yapabilirsin. Belki bir yürüyüş, belki bir yoga seansı... Hatta meditasyon bile bu konuda oldukça yardımcı olabilir. Unutma, bedenin ve zihnin bir bütün olduğu ve birinin rahatlaması diğerini de rahatlatacağı. Gün içinde sıcak ve soğuk dengesine de özellikle dikkat etmelisin. Kendini ne çok sıcakta ne de çok soğukta bırakma. Dengeli bir ortamda bulunmak, hem sinir sisteminin hem de dolaşım sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

