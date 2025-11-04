Sevgili Kova, bugün gökyüzü sana öyle bir armağan sunuyor ki, kalbindeki romantik ritimlerin hızlanacağından eminiz. Bugün Süper Dolunay'ın eşsiz ışığı altında, aşk hayatında ev ve yuva teması ön plana çıkıyor. Belki de uzun zamandır birlikte yaşama kararı almayı düşünüyorsun ya da ilişkinde bir 'Biz' alanı yaratmayı planlıyorsun. Bu düşüncelerin seni heyecanlandırdığını biliyoruz.

Aşkınla birlikte bir düzen kurmanın, bir yuva inşa etmenin tam zamanı. Bu Dolunay, sana bu konuda ilham verecek, kalbinin derinliklerinden gelen sesi daha da yüksek duymana yardımcı olacak. 'Biz' olma fikri belki de seni sarıp sarmalayacak ve bu süreçte aşkın sana güç verecek. Kendini korkusuzca ona bırak, çünkü aşk, tüm endişelerini alıp götürecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…