Sevgili Koç, bugün gökyüzüne baktığımızda, aşk hayatında güven duygusunun altın değerinde olduğunu fark ediyoruz. Eğer kalbinde birine yer verdiysen, partnerinle geleceğe dair hayaller kurmanın ve 'Acaba biz nereye gidiyoruz?' şeklindeki soruların etrafında dönen konuşmaların zamanı gelmiş olabilir. Bu konuşmalar, kaçınılmaz bir hale gelirken, aynı zamanda ilişkinin hangi yöne doğru evrileceğini belirleme fırsatı da sunabilir. Görünen o ki, seçtiğin yol belki biraz tartışmalı olabilir ama ilişkindeki ikilemleri sonlandırmak üzere olduğunu hissediyorsun.

Tabii eğer bekarsan, bir arkadaşlık ilişkisi içinde filizlenen bir ilgi, kalıcı bir aşka dönüşme potansiyeli taşıyabilir. Belki de uzun zamandır yanı başında olan biri, aslında kalbinin sahibi olacak kişi olabilir. Bazen aşk, en beklenmedik yerlerde karşımıza çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…