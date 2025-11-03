Sevgili Koç, bugün aşk hayatında özgürlüğe olan düşkünlüğün biraz daha belirgin hale gelebilir. Partnerinin seni herhangi bir şekilde kısıtlaması, senin alışılmışın dışında bir tepki vermeni tetikleyebilir. Kendi alanına ve özgürlüğüne olan düşkünlüğün, bugün biraz daha fazla ön plana çıkabilir.

Tabii eğer bekarsan, bugün karşına çıkacak yeni biri, seni hem heyecanlandırabilir hem de kafanı karıştırabilir. Bu kişi, sana bir anda çok çekici gelebilir ve duyguların hızla alevlenebilir. Ancak, bu alevlenme süreci hızlı başladığı kadar hızlı da sona erebilir. Bu sebeple, aşk hayatında atacağın adımları dikkatli bir şekilde planlamalısın. Kalbinin gerçekten ne istediğinden emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…