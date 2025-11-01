Sevgili Koç, bugün senin için tutkuların ve duyguların ön planda olacağı bir gün olacak. Aşk hayatında, gizli kalmış duyguların ve tutkuların gün yüzüne çıkacağı bir dönemdesin. Belki de uzun zamandır içinde sakladığın bir platonik aşk var ve bu kişi, bugün tüm düşüncelerini meşgul edecek.

Biraz 'kaçan kovalanır' enerjisi mi hissediyorsun? Eski bir yakınlaşmanın yeniden canlanması ve gündeme gelmesi de olası. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemez bir halde olabilirsin. Ancak endişelenme, bugün kendini ifade etme ve duygularını daha rahat yaşama fırsatı bulacağın bir gün olacak.

Belki de bu platonik aşkı daha fazla saklamak yerine, içinden geleni söylemenin zamanı gelmiştir. Kim bilir, belki de bu platonik aşkın nereye varacağını görmek için ilk adımı atmanın tam sırasıdır. Unutma, bazen risk almak gerekir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…