Koç Burcu right-white
2 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Kasım Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bedenin adeta bir demir gibi kuvvetli hissediyor olabilirsin. Ancak, pazar enerjisiyle birlikte duygusal dalgalanmaların da yükselişe geçtiğini göreceksin. Stres hormonlarının seni esir almasına izin verme! Kendi iç dünyanla bağlantıya geçmek ve bu yoğunluğu kontrol altına almak için kısa meditasyon seanslarına zaman ayırabilirsin.

Tutku ve ihtirasın, kalbini sanki bir davul gibi hızlı çaldığı günlerden birindeyiz. Bu ritmi kontrol altında tutmak ve kalp sağlığını korumak için dikkatli olmalısın. Beslenme konusunda ise, enerji dolu protein ağırlıklı öğünler ve taze yeşilliklerle dolu bir tabak senin için en iyisi olacaktır. Bu, hem enerjini yükseltecek hem de sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

