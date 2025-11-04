Sevgili Kova, bugün biraz daha dikkatli olman gerekecek. Sinirsel yorgunluk ve kas tutulmaları seni biraz zorlayabilir. Ama endişelenme, bu durumun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu biliyoruz. Hem, bu durumları aşmanın yolu da aslında oldukça basit.

Gün içinde bol bol su içmeyi ihmal etme. Su, hem enerji verir hem de vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Ayrıca, kas tutulmalarını da önler. Yani, su senin bu dönemdeki en büyük dostun olacak.

Bir diğer önemli nokta ise ekran süresi. Gün içinde gereksiz yere ekran karşısında geçirdiğin zamanı azalt. Bilgisayar, telefon, televizyon gibi elektronik aletlerden bir süreliğine uzak dur. Hem gözlerin hem de zihnin bu detokstan oldukça memnun kalacak. Dolunayın gelişiyle birlikte, bu elektronik detoks senin için en şifalı reçete olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…