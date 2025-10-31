Sevgili Kova, bugün kendini biraz yorgun mu hissediyorsun? Belki de bu, sürekli olarak teknolojiye maruz kaldığın için olabilir. Bilgisayarlar, telefonlar, tabletler... Tüm bu dijital dünya, zihinsel yorgunluğunu artırıyor ve bu yorgunluk bedeninin üst kısmında bir titreşim, bir ağırlık olarak hissediliyor.

Biraz mola vermek, gözlerini ekranlardan ayırıp gökyüzüne çevirmek, sana iyi gelebilir. Gökyüzünün sonsuz maviliği, zihnin ve bedenin için bir rahatlama sağlar. Teknolojiden uzaklaşmak, belki de bugün ihtiyacın olan şey.

Özellikle ellerin ve bileklerin, sürekli olarak klavyede, telefonda olmaları nedeniyle enerji akışını kaybediyor olabilir. Onları canlandırmak için minik el esnemeleri yapmayı dene. Bu basit hareketler, enerji akışını yeniden canlandıracak ve bedeninle daha uyumlu bir hale geleceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…