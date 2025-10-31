onedio
1 Kasım Cumartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
1 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Kasım Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kendini biraz yorgun mu hissediyorsun? Belki de bu, sürekli olarak teknolojiye maruz kaldığın için olabilir. Bilgisayarlar, telefonlar, tabletler... Tüm bu dijital dünya, zihinsel yorgunluğunu artırıyor ve bu yorgunluk bedeninin üst kısmında bir titreşim, bir ağırlık olarak hissediliyor.

Biraz mola vermek, gözlerini ekranlardan ayırıp gökyüzüne çevirmek, sana iyi gelebilir. Gökyüzünün sonsuz maviliği, zihnin ve bedenin için bir rahatlama sağlar. Teknolojiden uzaklaşmak, belki de bugün ihtiyacın olan şey.

Özellikle ellerin ve bileklerin, sürekli olarak klavyede, telefonda olmaları nedeniyle enerji akışını kaybediyor olabilir. Onları canlandırmak için minik el esnemeleri yapmayı dene. Bu basit hareketler, enerji akışını yeniden canlandıracak ve bedeninle daha uyumlu bir hale geleceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

