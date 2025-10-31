Sevgili Kova, bugün seni biraz daha içine dönük bir yolculuğa çıkaracak olan Ay, Balık burcunda seyrediyor. İş hayatında, senin gibi gözünden kaçmayan detayları yakalayan, söylenmeyenleri bile hissetmeye yetecek kadar hassas biri için bu durum, yeteneklerini daha da öne çıkaracak bir fırsat olabilir. Akıl oyunlarına olan hakimiyetin zaten tartışılmaz, ama bugünlerde belki de biraz daha sezgilerini dinlemende fayda var. Kim bilir, belki de bu durum, hayal gücünle beslenen bir projeyi hayata geçirme şansı bulmana yardımcı olabilir.

Eğer bir ekip içinde çalışıyorsan, bu süreçte sınırlarını korumanın önemini de hatırlamanda fayda var. Ancak bunu yaparken, yumuşak ve anlayışlı bir tavır sergilemeyi de ihmal etmemelisin. Unutma, bazen bir dostun verdiği bir tavsiye, iş hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Bu yüzden her türlü vizyona açık olmalı ve farklı bakış açılarına değer vermelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…