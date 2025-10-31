Sevgili Kova, bugün Balık burcunda seyreden Ay, sana iç dünyanı keşfetme fırsatı sunuyor. Zaten iş hayatında, görünmeyen detayları görmek, söylenmeyenleri hissetmek gibi bir yeteneğin var, değil mi?Şimdi bu yetenek daha da belirginleşiyor. Artık akıl oyunlarından ziyade, sezgilerini ön plana çıkarmalı ve onları yol göstericin olarak kullanmalısın. Belki de hayal gücünle beslenecek bir yaratıcı projeyi hayata geçirme şansı bulabilirsin.

Hatta bu noktada, bir ekip içinde çalışıyorsan, sınırlarını korumanın önemine de odaklanabilirsin. Ancak bunu yaparken yumuşak ve anlayışlı bir tavır sergilemelisin. Bazen bir dostun verdiği bir tavsiye, iş hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir; bunu da aklından çıkarmamalı ve her vizyona açık olmalısın.

Sırada aşk var, elbette! Bugün, kalbinin sesini bastırmamalısın... Partnerinle duygusal bir paylaşım, ilişkinin derinliğini artırabilir. Peki, sen romantik bir hafta sonu kaçamağına ne dersin? Baş başa bir otelde huzurla geçirilen hafta sonu şehvetli yakınlaşmaların da habercisi olabilir. Şehvet demişken, bekar Kova burçları siz de bir haberimiz var! Bugün, tesadüf gibi görünen bir karşılaşma aslında planlı olabilir. Seni tanımak için oyunlar oynamaya hazır olan bu kişiye güvenip güvenmemek ise senin kararın! Dikkatli ol... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…