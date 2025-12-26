onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Airfryer'da Hardal Soslu Çıtır Tavuk Salatası ve Sebzeli Noodle Nasıl Yapılır?

etiket Airfryer'da Hardal Soslu Çıtır Tavuk Salatası ve Sebzeli Noodle Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
26.12.2025 - 20:01

Hafiflik ve doyuruculuk aynı tabakta buluşursa nasıl mı olur? İşte böyle! Asya mutfağı meraklılarına sebzeli noodle'ı denemelerini mutlaka tavsiye ediyoruz!!! 😍

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hardal Soslu Çıtır Tavuk Salatası ve Sebzeli Noodle Nasıl Yapılır?

Hardal Soslu Çıtır Tavuk Salatası ve Sebzeli Noodle Nasıl Yapılır?

Hardal Soslu Çıtır Tavuk Salatası 

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk göğüs (şerit halinde doğranmış)

Tavukları Bulamak İçin:

  • 1 su bardağı un

  • 1 adet yumurta

  • 1 su bardağı panko

  • Ballı Hardal Sos İçin:

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 2 yemek kaşığı mayonez

  • 2 yemek kaşığı su

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • 1 çay kaşığı esmer şeker

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Şerit halinde doğranmış tavukları önce una, ardından yumurtaya ve pankoya batırıp hazneye alın. 190 derecede 15 dakika pişirin.

2. Sos için tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Pişen çıtır tavukları yeşillik ve sosla birlikte servis edin. 

Sebzeli Noodle

Malzemeler:

  • 150 gram haşlanmış noodle

Sebzeleri Pişirmek İçin:

  • 100 gram kıyılmış lahana 

  • 1 adet rendelenmiş havuç

  • 1 adet kapya biber

  • 10 dal brokoli 

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 tatlı kaşığı susam yağı

  • 1 çay kaşığı toz zencefil

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri İçin:

  • 4 dal taze soğan (doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam

Yapılışı:

1. Sebzeleri pişirmek için tüm malzemeleri hazneye alın ve 180 derecede 20 dakika, ara ara karıştırarak pişirin.

2. Haşlanmış noodle ile birlikte sebzeleri karıştırın ve servis kasesine alın. Üzerine taze soğan ve kavrulmuş susam serpiştirip servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın