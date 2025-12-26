Airfryer'da Hardal Soslu Çıtır Tavuk Salatası ve Sebzeli Noodle Nasıl Yapılır?

Hardal Soslu Çıtır Tavuk Salatası

Malzemeler:

1 adet tavuk göğüs (şerit halinde doğranmış)

Tavukları Bulamak İçin:

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı panko

Ballı Hardal Sos İçin:

1 yemek kaşığı hardal

2 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı esmer şeker

1 diş ezilmiş sarımsak

2 yemek kaşığı bal

1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Şerit halinde doğranmış tavukları önce una, ardından yumurtaya ve pankoya batırıp hazneye alın. 190 derecede 15 dakika pişirin.

2. Sos için tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Pişen çıtır tavukları yeşillik ve sosla birlikte servis edin.

Sebzeli Noodle

Malzemeler:

150 gram haşlanmış noodle

Sebzeleri Pişirmek İçin:

100 gram kıyılmış lahana

1 adet rendelenmiş havuç

1 adet kapya biber

10 dal brokoli

1 diş ezilmiş sarımsak

3 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı toz zencefil

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri İçin:

4 dal taze soğan (doğranmış)

1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam

Yapılışı:

1. Sebzeleri pişirmek için tüm malzemeleri hazneye alın ve 180 derecede 20 dakika, ara ara karıştırarak pişirin.

2. Haşlanmış noodle ile birlikte sebzeleri karıştırın ve servis kasesine alın. Üzerine taze soğan ve kavrulmuş susam serpiştirip servis edin.

Afiyet olsun!