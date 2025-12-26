onedio
Sofradaki Davranışlarına Göre Arkadaş Grubundaki Rolünü Söylüyoruz!

Erkan Tuna Budak
26.12.2025 - 20:01

Bir arkadaş grubu en iyi ne zaman tanınır? Tabii ki o meşhur yemek masasında! Kimi menüyü atomu parçalar gibi inceler, kimi garsonla kanka olur, kimi de 'Benimki daha güzelmiş.' diyerek yanındakinin tabağına göz diker. Senin çatal bıçak kullanma şeklin, sipariş verme hızın ve hesap ödeme taktiklerin aslında arkadaş grubundaki misyonunu ele veriyor. Hazırsan siparişleri alalım ve senin kim olduğunu ortaya çıkaralım!

1. Restorandasınız ve menü geldi. Karar verme sürecini öğrenebilir miyiz?

2. Yemekten önce sıcak ekmek ve tereyağı geldi...

3. Tabağındaki yemek bitmeden sofradan kalktığın oldu mu?

4. Tabağındaki yemeği paylaşır mısın?

5. Masanın içeceklerin konulduğu tarafında seni oturtmak isterlerse onlara ne dersin?

6. En sevdiğin yemeği yiyorsun ama masada büyük bir dedikodu dönüyor. Katılır mısın?

7. Bize favori yemek masası düzenini seçer misin?

8. Son sorudayız! Sofrada seni dinlemedikleri için hiç onlara kızıp sofrayı terk ettiğin oldu mu?

Grubun liderisin!

Sen bu masanın, dolayısıyla arkadaş grubunun kaptanısın. Menüyü eline aldığında ne yeneceğine, ortaya ne söyleneceğine genelde sen karar veriyorsun çünkü damak tadına güveniliyor. Bir aksilik olduğunda garsonla iletişime geçen, hesabı organize eden hep sensin. Arkadaşların senin yanındayken kendini güvende hissediyor çünkü her detayı düşünen birinin olduğunu biliyorlar. Senin olmadığın yemeklerde kaos çıkması muhtemel!

Sen bu grubun neşe kaynağısın!

Senin için yemek demek, mutluluk demek! Masadaki hesap kitap işleriyle, garson krizleriyle ya da kimin ne dediğiyle ilgilenmiyorsun. Sen anın tadını çıkarmaya bakıyorsun. O son kalan patatesi kimse yemiyorsa sen yersin, soğukmuş sıcakmış çok takılmazsın. Masadaki gerginliği umursamaz tavırların ve esprilerinle dağıtan kişisin. Seninle yemeğe çıkan asla sıkılmaz, ama tabağını koruması gerekebilir!

Sen grubun koruyucu meleğisin!

Sen grubun koruyucu meleğisin. Masada bir şey dökülse ilk sen peçeteye uzanıyorsun, ekmek sepeti gelse herkese sen dağıtıyorsun. Kendi yemeğinden çok arkadaşlarının doyup doymadığını düşünüyorsun. Paylaşımcısın, tabağındaki en güzel parçayı bile arkadaşına ikram edebilirsin. Kavga gürültü sevmez, gergin anlarda ortamı hemen yumuşatırsın. Her gruba senin gibi fedakar biri lazım.

Sen grubun beynisin!

Duygularla değil mantıkla hareket ediyorsun. Yemeğini sessizce yerken masadaki her detayı gözlemliyorsun. Kimin ne kadar yediği, bahşişin ne kadar olması gerektiği, yemeğin fiyat-performans dengesi senden sorulur. 'Alman usulü' senin yaşam tarzın. Haksızlığa gelemezsin, sipariş yanlışsa doğrusunu istersin. Arkadaşların maddi konularda ve planlamada en çok sana güveniyor.

Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
