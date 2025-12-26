Sofradaki Davranışlarına Göre Arkadaş Grubundaki Rolünü Söylüyoruz!
Bir arkadaş grubu en iyi ne zaman tanınır? Tabii ki o meşhur yemek masasında! Kimi menüyü atomu parçalar gibi inceler, kimi garsonla kanka olur, kimi de 'Benimki daha güzelmiş.' diyerek yanındakinin tabağına göz diker. Senin çatal bıçak kullanma şeklin, sipariş verme hızın ve hesap ödeme taktiklerin aslında arkadaş grubundaki misyonunu ele veriyor. Hazırsan siparişleri alalım ve senin kim olduğunu ortaya çıkaralım!
1. Restorandasınız ve menü geldi. Karar verme sürecini öğrenebilir miyiz?
2. Yemekten önce sıcak ekmek ve tereyağı geldi...
3. Tabağındaki yemek bitmeden sofradan kalktığın oldu mu?
4. Tabağındaki yemeği paylaşır mısın?
5. Masanın içeceklerin konulduğu tarafında seni oturtmak isterlerse onlara ne dersin?
6. En sevdiğin yemeği yiyorsun ama masada büyük bir dedikodu dönüyor. Katılır mısın?
7. Bize favori yemek masası düzenini seçer misin?
8. Son sorudayız! Sofrada seni dinlemedikleri için hiç onlara kızıp sofrayı terk ettiğin oldu mu?
Grubun liderisin!
Sen bu grubun neşe kaynağısın!
Sen grubun koruyucu meleğisin!
Sen grubun beynisin!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
