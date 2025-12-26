Yılın Enlerinden Olabilmen İçin Onedio ve Gemini Güçlerini Birleştirdi: İşte Kendi Ödülünü Tasarlama Rehberi!
Geldik yılın o en heyecanlı zamanlarına... 2025'in bitmesine günler kala düşündük ve dedik ki, hep başkaları mı ödül alacak? Siz de herhangi bir konuda 'yılın en iyisi' olmuş olabilirsiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yüzden oturduk ve Google Gemini’ın yapay zeka gücüyle birlikte sizin için eğlenceli ve ikonik ödül kategorileri hazırladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Adım: Favori kategorini seç ve promptunu kopyala
2. Adım: Gemini'a geçiş yap
3. Adım: Fotoğrafını yükle ve sonucu bekle
4. Adım: Ve işte karşında Yılın En’i! 🥂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilerseniz tüm kategorilerde ödül alabilirsiniz, artık tamamen keyfinize kalmış!
Ödülün seni bekliyor! Hemen prompt'unu seç, Gemini'a gel ve 2025'in en ikonik ödülünü kendine takdim et! ✨
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın