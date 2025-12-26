onedio
Yılın Enlerinden Olabilmen İçin Onedio ve Gemini Güçlerini Birleştirdi: İşte Kendi Ödülünü Tasarlama Rehberi!

26.12.2025 - 18:55

Geldik yılın o en heyecanlı zamanlarına... 2025'in bitmesine günler kala düşündük ve dedik ki, hep başkaları mı ödül alacak? Siz de herhangi bir konuda 'yılın en iyisi' olmuş olabilirsiniz!

Bu yüzden oturduk ve Google Gemini’ın yapay zeka gücüyle birlikte sizin için eğlenceli ve ikonik ödül kategorileri hazırladık.

Kendi ödülünüzü yaratmak sandığından çok daha kolay, hemen anlatıyoruz!

1. Adım: Favori kategorini seç ve promptunu kopyala

Önce Gemini ile birlikte hazırlanan 'Onedio Yılın Enleri' sayfasına gidiyoruz. Karşına çıkan ödül kategorilerinden hangisi seni (veya o ödülü vermek istediğin kişiyi) anlatıyorsa onu seçiyorsun ve 'kopyala' diyorsun. Böylece ödüle giden yolda gerekli prompt'u kopyalamış oluyoruz.

2. Adım: Gemini'a geçiş yap

Kopyaladığın metinle birlikte hemen Google Gemini’a geç. Artık yapay zekanın gücünü arkamıza aldık, geri dönüş yok!

3. Adım: Fotoğrafını yükle ve sonucu bekle

Gemini’a kopyaladığın promptu yapıştır ve 'Yılın En’i' olmasını istediğin fotoğrafı yükle. İster en cool halin olsun ister en komik, seçim senin!

4. Adım: Ve işte karşında Yılın En’i! 🥂

Saniyeler içinde Gemini senin için o fotoğrafı analiz edecek ve seçtiğin kategoriye uygun, profesyonel bir ödül görseline dönüştürecek. Sonuç? Tam story’den atmalık, arkadaş grubuna 'bi hayırlı olsun alırım' diye yollamalık bir şaheser!

Dilerseniz tüm kategorilerde ödül alabilirsiniz, artık tamamen keyfinize kalmış!

Ödülün seni bekliyor! Hemen prompt'unu seç, Gemini'a gel ve 2025'in en ikonik ödülünü kendine takdim et! ✨

Hazırladığın görselleri burada da paylaşmayı unutma, kimlerin hangi ödülleri topladığını görmek istiyoruz!

