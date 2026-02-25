Kırmızı Kartlar Caner Erkin’in Başını Yaktı: Sözleşmesi Feshedildi
Kariyerini Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da sürdüren Caner Erkin, takımının oynadığı Sivasspor maçında da kırmızı kart görmüş ve bu sezonki 4. kırmızı kartını almıştı. Sakaryaspor, üst üste gördüğü kartlarla taraftarların tepkisini çeken Caner Erkin ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarda oynayan Caner Erkin’in son adresi Sakaryaspor olmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın