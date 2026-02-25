Kırmızı Kartlar Caner Erkin’in Başını Yaktı: Sözleşmesi Feshedildi

Caner Erkin, bu sezon Trendyol 1. Lig’de oynadığı 12 maçta 4 kez kırmızı kart gördü. Son olarak Sakaryaspor’un Sivasspor’a mağlup olduğu karşılaşmada oyundan atılan Caner Erkin’in sözleşmesi feshedildi.

Sakaryaspor açıklamasında, “Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.