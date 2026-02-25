onedio
Kırmızı Kartlar Caner Erkin'in Başını Yaktı: Sözleşmesi Feshedildi

Kırmızı Kartlar Caner Erkin’in Başını Yaktı: Sözleşmesi Feshedildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.02.2026 - 20:34

Kariyerini Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da sürdüren Caner Erkin, takımının oynadığı Sivasspor maçında da kırmızı kart görmüş ve bu sezonki 4. kırmızı kartını almıştı. Sakaryaspor, üst üste gördüğü kartlarla taraftarların tepkisini çeken Caner Erkin ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarda oynayan Caner Erkin’in son adresi Sakaryaspor olmuştu.

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarda oynayan Caner Erkin’in son adresi Sakaryaspor olmuştu.

Caner Erkin, bu sezon Trendyol 1. Lig’de oynadığı 12 maçta 4 kez kırmızı kart gördü. Son olarak Sakaryaspor’un Sivasspor’a mağlup olduğu karşılaşmada oyundan atılan Caner Erkin’in sözleşmesi feshedildi.

Sakaryaspor açıklamasında, “Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

