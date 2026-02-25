Alman Spor Muhabirinin İddiasına Göre Kim Min-jae Türkiye'ye Dönebilir

Beşiktaş ve Galatasaray, yaz transfer döneminde Kim Min-jae'yi kadrosuna katmakla ilgileniyor. Max Eberl, geçen yazdan beri defans oyuncusunu satmayı düşünüyor. Kim o dönemde Suudi Arabistan'daki bir kulübe bile teklif edilmişti. Kim, FC Bayern'de kendini rahat hissediyor ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Teknik direktör Vincent Kompany, onun niteliklerini takdir ediyor. Chelsea ve Milan da Kim'i listelerine almış durumda. Şu an itibariyle henüz somut bir gelişme yok.