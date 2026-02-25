onedio
Alman Spor Muhabirinin İddiasına Göre Kim Min-jae Türkiye'ye Dönebilir

Oğuzhan Kaya
25.02.2026 - 16:54

Gelecek sezon için defans hatlarını güçlendirmek isteyen üç büyükler şimdiden hazırlıklara başladı. Galatasaray ve Beşiktaş için ismi geçen oyunculardan biri ise ligimizin yakından tanıdığı bir stoper. Alman muhabir Philipp Kessler'in iddiasına göre bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bayern'in Güney Koreli stoperi Kim Min-jae ile Beşiktaş ve Galatasaray ilgileniyor.

Alman muhabirin iddiası şu yönde;

Beşiktaş ve Galatasaray, yaz transfer döneminde Kim Min-jae'yi kadrosuna katmakla ilgileniyor. Max Eberl, geçen yazdan beri defans oyuncusunu satmayı düşünüyor. Kim o dönemde Suudi Arabistan'daki bir kulübe bile teklif edilmişti. Kim, FC Bayern'de kendini rahat hissediyor ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Teknik direktör Vincent Kompany, onun niteliklerini takdir ediyor. Chelsea ve Milan da Kim'i listelerine almış durumda. Şu an itibariyle henüz somut bir gelişme yok.

2022-2023 sezonunda Napoli'nin şampiyonluğunda oynadığı rolle dikkatleri çeken Kim'in Almanya performansı şöyle;

Bavyera ekibiyle 3 sezonda tüm kulvarlarda 103 maça çıkan Güney Koreli defans oyuncusu yaklaşık 7500 dakika süre aldı. 5 golün yanısıra 3 de asist üretti.

