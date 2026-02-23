Reji Bile Anlayamadı: Caner Erkin Sakaryaspor'da Kırmızı Kart Görmeye Devam Ediyor
Sakaryaspor formasıyla uzun süren kariyerine Trendyol 1. Lig'de devam eden eski milli futbolcu Caner Erkin yine kırmızı kart gördü. Sakaryaspor'un Sivasspor deplasmanında 45. dakikada yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan atılan tecrübeli sol kanat oyuncusu bu kırmızıyla sezonda dördüncü kırmızı kartını görmüş oldu.
Bu hafta da 90 dakikayı tamamlayamadı.
