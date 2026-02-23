onedio
Reji Bile Anlayamadı: Caner Erkin Sakaryaspor'da Kırmızı Kart Görmeye Devam Ediyor

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.02.2026 - 15:53

Sakaryaspor formasıyla uzun süren kariyerine Trendyol 1. Lig'de devam eden eski milli futbolcu Caner Erkin yine kırmızı kart gördü. Sakaryaspor'un Sivasspor deplasmanında 45. dakikada yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan atılan tecrübeli sol kanat oyuncusu bu kırmızıyla sezonda dördüncü kırmızı kartını görmüş oldu.

Bu hafta da 90 dakikayı tamamlayamadı.

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen Caner Erkin agresif tavırlarını Trendyol 1. Lig'de de sürdürmeye devam ediyor. Sakaryaspor'un zorlu Sivas deplasmanına gittiği maçta tecrübeli futbolcu ilk yarının sonlarında ikinci sarı karttan atılmasıyla Sakarya kariyerinde bu sezon dördüncü kırmızı kartını görmüş oldu. Sakarsyaspor Sivas deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

O anları reji de bir süre sonra yakalayabildi.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
