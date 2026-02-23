onedio
Beşiktaşlı Oh'un Golüne Koreli Spikerin Verdiği Tepki Gündem Oldu

Beşiktaşlı Oh'un Golüne Koreli Spikerin Verdiği Tepki Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.02.2026 - 10:06

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe'yle karşılaştı. Ev sahibi ekibin 4-0'lık net skorunda son golü son haftaların formda ismi Hyeon-gyu Oh kaydetti. Güney Koreli futbolcunun golüne Güney Kore televizyonunun spikerinin verdiği tepki ve anlatış biçimi ise sosyal medyada gündem oldu.

Genk'ten devre arasında siyah beyazlılara katılan Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh İstanbul'a tek başına gelmedi.

Genk'ten devre arasında siyah beyazlılara katılan Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh İstanbul'a tek başına gelmedi.

Koreli golcünün gelişiyle vatandaşları Tüpraş Stadyumu'nda yer almaya başladı. Beşiktaş ürünlerinin Güney Kore'de satılma planları ve takımın Uzak Doğu pazarına açılma planları kamuoyuna yansıdı. Hatta Oh'un oynadığı Beşiktaş maçları Güney Kore televizyonlarında canlı gösterilmeye başladı.

Hatta Beşiktaş'ın formda golcüsünün attığı şık gole Güney Koreli spiker böyle tepki verdi.

Spiker Beşiktaş'ın ilk 11'ini böyle anons etti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
