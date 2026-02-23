Beşiktaşlı Oh'un Golüne Koreli Spikerin Verdiği Tepki Gündem Oldu
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe'yle karşılaştı. Ev sahibi ekibin 4-0'lık net skorunda son golü son haftaların formda ismi Hyeon-gyu Oh kaydetti. Güney Koreli futbolcunun golüne Güney Kore televizyonunun spikerinin verdiği tepki ve anlatış biçimi ise sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genk'ten devre arasında siyah beyazlılara katılan Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh İstanbul'a tek başına gelmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın