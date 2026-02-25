Bakan Abdulkadir Uraloğlu Trabzon ile Samsun’un Arasındaki Seyahat Süresinin 2 Saate Düşeceğini Açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Projesi ile Trabzon ile Samsun arasındaki seyahat süresinin 2 saate düşeceğini açıkladı. Bakan ayrıca proje ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentleri birbirine bağlamış olacaklarının da altını çizdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonlu siyasetçi, bürokrat ve iş insanları ile İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Samsun ile Trabzon arası 2 saate düşecek.
