Sosyal Güvenlik Uzmanı Beklediği Emekli Bayram İkramiyesini Açıkladı

Temel gıda maddelerine bile ulaşımda zorlanan emekliler, bayram ikramiyesi ile az da olsa nefes almak istiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube üzerinden yaptığı yayında emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Mevcut tabloya göre artış oranının yüzde 25–30 bandında olacağını öngören Erdursun, rakamın büyük ihtimalle 5.000 TL ya da 5.500 TL seviyesinde olacağını ifade etti.