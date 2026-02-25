onedio
Sosyal Güvenlik Uzmanı Beklediği Emekli Bayram İkramiyesini Açıkladı

25.02.2026 - 19:53

Milyonlarca emeklinin yılda iki kez bayramlarda aldığı emekli ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerine yapılacak zamla birlikte emekliler az da olsa nefes alacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, beklediği zam oranının yüzde 25 ile 30 bandında olduğunu belirtti ve emekli bayram ikramiyesinin 5 bin lira veya 5 bin 500 liraya yükseleceğini ifade etti.

Türkiye’de artan yaşam şartlarından en fazla etkilenen kesim kuşkusuz emekliler.

Temel gıda maddelerine bile ulaşımda zorlanan emekliler, bayram ikramiyesi ile az da olsa nefes almak istiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube üzerinden yaptığı yayında emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Mevcut tabloya göre artış oranının yüzde 25–30 bandında olacağını öngören Erdursun, rakamın büyük ihtimalle 5.000 TL ya da 5.500 TL seviyesinde olacağını ifade etti.

Tüm emekliler aynı ikramiyeyi alabilecek mi?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ikramiyesinin herkese aynı şekilde ödenmeyeceğini de sözlerine ekledi. Erdursun, bayram ikramiyesinin dul ve yetim aylığı alanlara tam tutar üzerinden değil, hisse oranlarına göre ödeneceğini belirtti.

Emekli bayram ikramiyesi, TBMM Genel Kurulu’na gelecek yasa teklifi ile belli olacak. Özgür Erdursun, “Bugün ya da yarın öğreneceğiz. 4.000 liradan kaç lira olacak, hep beraber göreceğiz.” dedi.

