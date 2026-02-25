Lüks Otomobil Devi Zarar Ettiğini Açıkladı: Toplu İşten Çıkarma Yapacak!
Otomobil sektöründeki değişim devam ediyor. Lüks markalardan bazıları popülaritesini kaybederken piyasaya yeni markalar giriş yapıyor. Popülerliğini kaybeden markalardan birisi de Aston Martin oldu.
Lüks otomobil üreticisi Aston Martin, zarar etmeye başladığını ve iş gücünün yüzde 20'ini azaltma kararı aldığını açıkladı. Bu durumda, yaklaşık 600 kişi işinden olacak.
