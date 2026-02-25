onedio
Lüks Otomobil Devi Zarar Ettiğini Açıkladı: Toplu İşten Çıkarma Yapacak!

Lüks Otomobil Devi Zarar Ettiğini Açıkladı: Toplu İşten Çıkarma Yapacak!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.02.2026 - 17:05

Otomobil sektöründeki değişim devam ediyor. Lüks markalardan bazıları popülaritesini kaybederken piyasaya yeni markalar giriş yapıyor. Popülerliğini kaybeden markalardan birisi de Aston Martin oldu.

Lüks otomobil üreticisi Aston Martin, zarar etmeye başladığını ve iş gücünün yüzde 20'ini azaltma kararı aldığını açıkladı. Bu durumda, yaklaşık 600 kişi işinden olacak.

Lüks otomobil üreticisi Aston Martin, zarar ediyor.

Lüks otomobil üreticisi Aston Martin, zarar ediyor.

Aston Martin'in zararı, geçtiğimiz sene net yüzde 52 artış gösterdi. Lüks markanın zararı 493,2 milyon sterline yükseldi. Marka, bu rakamın ardından yeniden yapılanma kararı aldı. 

Geçtiğimiz günlerde F1’deki isim haklarını satan ünlü marka, zorlu mali koşullar nedeniyle önemli kararlar aldı. Maliyetleri düşürmek ve finansal yapıyı güçlendirmek için iş gücünün yüzde 20'si işten çıkarılacak. Bu durumda yaklaşık 3 bin kişilik kadrodan 600 çalışanla yollar ayrılacak.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, şirket ABD’de uygulanan gümrük vergileri ve Çin pazarındaki zayıf talebin operasyonları olumsuz etkilediğini belirtiyor. 

Aston Martin Lagonda İcra Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, '2025'in başında, şirketin gelecek planları için uygun kaynaklara sahip olmasını sağlamak amacıyla organizasyonel düzenlemeler yapma sürecini başlattık ve 2025'in sonunda daha fazla değişiklik yapma konusunda zor bir karar almak zorunda kaldık.' diyor.

