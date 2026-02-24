onedio
Volvo Sahiplerine Acil Çağrı: 40 Bin Araç Geri Çağrılıyor!

Volvo Sahiplerine Acil Çağrı: 40 Bin Araç Geri Çağrılıyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici
24.02.2026 - 10:41

Elektrikli otomobiller güvenlik ve teknoloji avantajlarıyla öne çıkarken zaman zaman teknik risklerle gündeme gelebiliyor. Volvo’nun kompakt elektrikli SUV modeli EX30 için yapılan son açıklama da dikkatleri üzerine çekti. Şirket, yüksek voltajlı batarya paketlerinde aşırı ısınma riski tespit edildiğini duyurdu. Risk nedeniyle dünya genelinde on binlerce araç geri çağrılıyor.

40 bini aşkın EX30 model geri çağırma kapsamında

40 bini aşkın EX30 model geri çağırma kapsamında

Volvo, EX30 elektrikli SUV modelinde yer alan yüksek voltajlı batarya paketlerinde aşırı ısınmaya yol açabilecek teknik risk tespit edildiğini açıkladı. Toplam 40.323 adet Tek Motor Uzun Menzil ve Çift Motor Performans versiyonu geri çağırma kapsamına alındı. Şirket, etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçildiğini ve izlenecek adımlar hakkında bilgilendirme yapıldığını duyurdu.

Sorunun batarya modüllerinde oluşabilecek kısa devre ihtimalinden kaynaklandığı ve aşırı ısınma durumunda yangın riski doğurabileceği belirtiliyor. Volvo, etkilenen araçlarda batarya modüllerinin ücretsiz şekilde değiştirileceğini açıkladı. Batarya hücrelerinin tedarik edildiği üretici tarafın sorunu giderdiği ve yeni hücrelerin sağlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Araç sahiplerine şarj ve park uyarısı yapıldı

Araç sahiplerine şarj ve park uyarısı yapıldı

Onarım süreci tamamlanana kadar kullanıcıların risk azaltıcı önlemler alması isteniyor. Araçların kapalı alan yerine açık alanlara park edilmesi ve şarj seviyesinin yüzde 70 ile sınırlandırılması öneriliyor. Amaç, olası aşırı ısınma riskini minimum seviyeye indirmek.

EX30 modeli, Volvo’nun elektrikli araç pazarında rekabet gücünü artırmayı hedeflediği önemli modeller arasında yer alıyor. Bu nedenle yaşanan gelişmenin markanın güvenlik algısı üzerindeki etkisi yakından izleniyor.

