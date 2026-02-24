Volvo Sahiplerine Acil Çağrı: 40 Bin Araç Geri Çağrılıyor!

Elektrikli otomobiller güvenlik ve teknoloji avantajlarıyla öne çıkarken zaman zaman teknik risklerle gündeme gelebiliyor. Volvo’nun kompakt elektrikli SUV modeli EX30 için yapılan son açıklama da dikkatleri üzerine çekti. Şirket, yüksek voltajlı batarya paketlerinde aşırı ısınma riski tespit edildiğini duyurdu. Risk nedeniyle dünya genelinde on binlerce araç geri çağrılıyor.