Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Belli Oldu! 84 Milyon Yolcuyla Zirvedeyiz
Avrupa’da hava trafiği pandemi sonrası hızla toparlanırken en yoğun havalimanı sıralaması yeniden gündeme oturdu. 2025 verileri, zirvede beklenen isimlerin yer değiştirdiğini gösteriyor. Yolcu sayıları artarken uçuş gecikmeleri ve yoğunluk tartışmaları da sürüyor. Listenin başındaki İstanbul Havalimanı ise uzun süredir dikkat çekiyor.
Avrupa’nın en yoğun havalimanı dördüncü kez değişmedi!
Trafik arttı, gecikmeler hala yolcuların en büyük sorunu
Tatil rotaları yükselişte, Akdeniz havalimanları güç kazanıyor
