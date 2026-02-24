Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Belli Oldu! 84 Milyon Yolcuyla Zirvedeyiz

2025 yılı boyunca yaklaşık 84 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını üst üste dördüncü kez korudu. Günlük ortalama 1.490 iniş ve kalkış ile operasyon temposu zirvede seyretti. Avrupa genelinde 11,2 milyon uçuş gerçekleşirken trafik, bir önceki yıla göre yüzde 4 artış gösterdi.

Listenin ikinci sırasında Amsterdam Schiphol yer aldı. Onu Londra Heathrow izledi. Paris Charles de Gaulle ve Frankfurt havalimanları ilk beşi tamamladı. Özellikle Akdeniz hattındaki turizm talebi, İstanbul’un transit merkez gücünü daha da pekiştirdi.