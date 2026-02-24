onedio
Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Belli Oldu! 84 Milyon Yolcuyla Zirvedeyiz

Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Belli Oldu! 84 Milyon Yolcuyla Zirvedeyiz

Gökçe Cici
Gökçe Cici
24.02.2026 - 10:12

Avrupa’da hava trafiği pandemi sonrası hızla toparlanırken en yoğun havalimanı sıralaması yeniden gündeme oturdu. 2025 verileri, zirvede beklenen isimlerin yer değiştirdiğini gösteriyor. Yolcu sayıları artarken uçuş gecikmeleri ve yoğunluk tartışmaları da sürüyor. Listenin başındaki İstanbul Havalimanı ise uzun süredir dikkat çekiyor.

Avrupa’nın en yoğun havalimanı dördüncü kez değişmedi!

2025 yılı boyunca yaklaşık 84 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını üst üste dördüncü kez korudu. Günlük ortalama 1.490 iniş ve kalkış ile operasyon temposu zirvede seyretti. Avrupa genelinde 11,2 milyon uçuş gerçekleşirken trafik, bir önceki yıla göre yüzde 4 artış gösterdi.

Listenin ikinci sırasında Amsterdam Schiphol yer aldı. Onu Londra Heathrow izledi. Paris Charles de Gaulle ve Frankfurt havalimanları ilk beşi tamamladı. Özellikle Akdeniz hattındaki turizm talebi, İstanbul’un transit merkez gücünü daha da pekiştirdi.

Trafik arttı, gecikmeler hala yolcuların en büyük sorunu

Pandemi sonrası uçuş iptallerinde düşüş yaşansa da gecikmeler yolcu deneyimini zorlamaya devam ediyor. Avrupa genelinde uçuşların yaklaşık dörtte biri planlanan saatten geç iniş yaptı. Hava yolu uzmanlarına göre gecikme oranları, tazminat başvurularını artırabilecek seviyede.

Üç saatten uzun gecikmeler, Avrupa Birliği yolcu hakları kapsamında 600 euroya kadar tazminat hakkı doğurabiliyor. Uçuşların kalkma ihtimali yükselmiş olsa da varış saatlerindeki sapmalar yolcular için hâlâ önemli sorun olarak öne çıkıyor.

Tatil rotaları yükselişte, Akdeniz havalimanları güç kazanıyor

Pandemi öncesi döneme kıyasla seyahat alışkanlıklarında belirgin değişim gözleniyor. İspanya, İtalya ve Türkiye’deki havalimanları turizm talebindeki artış sayesinde güçlü büyüme kaydetti. Antalya altıncı sıraya yükselirken Roma Fiumicino yedinci oldu. Gatwick sekizinci sıraya yerleşti, Barcelona ve Palma de Mallorca ise ilk onu tamamladı.

