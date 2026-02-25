onedio
İzmir'deki Midyelerde Virüs Tespit Edildiği İddiaları Üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Açıklama Yaptı

İzmir’deki Midyelerde Virüs Tespit Edildiği İddiaları Üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Açıklama Yaptı

25.02.2026 - 18:51

İzmir Körfezi’nden çıkarılan midyelerde Hepatit A ve Norovirüs tespit edildiği iddia edilmişti. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğiyle yapılan çalışmanın sonuçları sonrasında İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklamada bulundu. Müdürlük, “Haberlere konu edilen bölgeler Bakanlığımızın izleme ve sınıflandırma sistemi içerisinde yer almamaktadır.” ifadelerini kullandı.

İzmir’de en çok tüketilen sokak lezzetlerinin başında midye geliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin ortak çalışmasında, İzmir Körfezi’nden toplanan midyelerde Hepatit A ve Norovirüs tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nde midyelerde Hepatit A ve Norovirüs tespit edildiği iddialarına ilişkin, 'Haberlere konu edilen bölgeler Bakanlığımızın izleme ve sınıflandırma sistemi içerisinde yer almamaktadır.' değerlendirmesinde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, son günlerde İzmir Körfezi'nde midyelerde Hepatit A ve Norovirüs tespit edildiğine ilişkin haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Resmi izleme programları kapsamında İzmir İç Körfez'de onaylı midye avcılığı veya yetiştiriciliği alanının bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Haberlere konu edilen bölgeler Bakanlığımızın izleme ve sınıflandırma sistemi içerisinde yer almamaktadır. İlimizde belirlenmiş üretim alanlarında ise kara midye ve akivades türleri düzenli olarak analiz edilmekte, mikrobiyolojik ve kimyasal kontroller yapılmaktadır. Bu alanlardan elde edilen ürünler, üretim alanının sınıfına göre arındırma veya ısıl işlemden geçirilmeden doğrudan piyasaya sunulmamaktadır. İzmir Körfezi'nin belirli iç kesimlerinde midye avcılığı yasaktır. İzinsiz ve izlenmeyen alanlardan yapılan avcılık faaliyetleri yasa dışı olup, 7/24 denetlenmekte ve gerekli idari işlemler uygulanmaktadır.'

Açıklamada, vatandaşların yalnızca onaylı ve güvenilir satış noktalarından temin edilen su ürünlerini tercih etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.

