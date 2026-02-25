İzmir’deki Midyelerde Virüs Tespit Edildiği İddiaları Üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Açıklama Yaptı
İzmir Körfezi’nden çıkarılan midyelerde Hepatit A ve Norovirüs tespit edildiği iddia edilmişti. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğiyle yapılan çalışmanın sonuçları sonrasında İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklamada bulundu. Müdürlük, “Haberlere konu edilen bölgeler Bakanlığımızın izleme ve sınıflandırma sistemi içerisinde yer almamaktadır.” ifadelerini kullandı.
İzmir’de en çok tüketilen sokak lezzetlerinin başında midye geliyor.
