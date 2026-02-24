Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Birbirine Bağlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile ilgili açıklamada bulundu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek tren hattı ile İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tren yoluyla birbirine bağlanacak. Bakan Uraloğlu, projenin yapımı için 6 uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşma sağlandığını duyurdu.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da ulaşım için büyük projelerden biri olan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile ilgili açıklamada bulundu.
Kuzey Çevre Demiryolu Projesi hangi ilçelerden geçecek?
