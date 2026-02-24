onedio
article/share
Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Birbirine Bağlanacak

Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Birbirine Bağlanacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2026 - 17:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile ilgili açıklamada bulundu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek tren hattı ile İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tren yoluyla birbirine bağlanacak. Bakan Uraloğlu, projenin yapımı için 6 uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da ulaşım için büyük projelerden biri olan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da ulaşım için büyük projelerden biri olan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, proje için Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu’yla ön mutabakata varıldığını belirtti.

Uraloğlu, 'Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6 uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşmaya varıldı. Uluslararası finans kuruluşlarının projeye gösterdiği yoğun ilgi, Türkiye'nin demir yolu vizyonuna duyulan güvenin en açık göstergesi. Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacak.' ifadelerini kullandı.

Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile ilgili bu yıl içinde ihale yapılması bekleniyor.

Kuzey Çevre Demiryolu Projesi hangi ilçelerden geçecek?

Kuzey Çevre Demiryolu Projesi hangi ilçelerden geçecek?

Projenin güzergahına yönelik bilgi veren Uraloğlu, 'Proje, Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat, Çatalca'da şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Hattın 125 kilometre uzunluğunda inşa edileceğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

'Proje kapsamında uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edilecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu hattı, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
