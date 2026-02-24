Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Birbirine Bağlanacak

Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, proje için Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu’yla ön mutabakata varıldığını belirtti.

Uraloğlu, 'Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6 uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşmaya varıldı. Uluslararası finans kuruluşlarının projeye gösterdiği yoğun ilgi, Türkiye'nin demir yolu vizyonuna duyulan güvenin en açık göstergesi. Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacak.' ifadelerini kullandı.

Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile ilgili bu yıl içinde ihale yapılması bekleniyor.