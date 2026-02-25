Sakın Sabah Pencereleri Açayım Demeyin! İşte Evinizi Havalandırmak İçin En Doğru Saatler

Evlerin havalandırılması, sadece taze hava almak için değil; içeride biriken karbondioksit ve nemi de dışarı atmak için hayati önem taşır. Ancak 'doğru zaman' mevsime ve yaşadığınız bölgenin hava kirliliğine göre değişir. Eğer kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız, trafiğin çok olduğu sabah saatlerinde evinizi havalandırmak yarardan çok zarar sağlayabilir.

Neden mi?

Kalabalık Şehirlerde Sabah Havası Her Zaman Temiz Değildir

Gece boyunca rüzgar azaldığı için egzoz dumanı, sanayi atıkları ve kirli hava yere daha yakın bir katmanda asılı kalır. Sabahın ilk ışıklarında pencereyi açtığınızda, gece boyunca çöken o ağır metal yüklü havayı doğrudan yatak odanıza çekersiniz.

Polenlerin En Yaygın Olduğu Saatler Sabah Saatleridir

Baharla birlikte pencereleri açıp mis gibi çiçek kokusu bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Bitkiler polenlerini en yoğun sabah 05:00 ile 10:00 arasında salar. Sabah pencere açmak, evi polen yuvasına çevirmek demektir. Hapşırık krizlerinin sebebi belli oldu.

Kış Aylarında 'Yoğuşma' Yapar

Özellikle kış aylarında sabahın o soğuk ve nemli havası, evin içindeki sıcak duvarlarla buluştuğunda 'yoğuşma' yapar. Siz evi havalandırdığınızı sanarken aslında gizliden gizliye duvarlarda küf oluşumuna zemin hazırlıyor olabilirsiniz.

Isı Kaybı

Sabah saatleri dışarının en soğuk olduğu zamanlardır. Kombi harıl harıl çalışırken pencereyi açmak, parayı sokağa atmakla eşdeğer görülebilir!

Peki ne yapmalı?

Evinizi havalandırmak için havanın ısındığı ve rüzgarın kirliliği dağıttığı öğle saatlerini bekleyin! Böylece hem evin ısısını kaybetmeden hava değişimi yapacak hem de daha temiz havayı evinize çekeceksiniz. Özellikle kış aylarında pencereyi az değil, tam açın ve şok havalandırma (5-10 dakika tam açma) ile evinizin havasını kolayca tazeleyin.