Oruçluyken Beyni Yerinden Çıkanlara İlaç Gibi Gelecek: İşte Oruçluyken Baş Ağrısını Kesen 7 Altın Yöntem!

Şakaklara Soğuk Kompres Uygulayın

Baş ağrısının en büyük sebebi genişleyen damarlardır. Alnınıza veya şakaklarınıza koyacağınız soğuk bir havlu ya da buz torbası damarları daraltarak ağrı sinyallerini hafifletir.

Ağrı Noktasına Basınç Uygulayın

Elimizdeki başparmak ile işaret parmağı arasındaki o etli bölge (LI4 noktası) baş ağrısı için bir kumanda düğmesi gibidir. Oraya 2-3 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın. Ağrının azaldığını fark edeceksiniz.

Mümkünse Karanlık ve Sessiz Bir Köşeye Çekilin

Işık ve gürültü, baş ağrısını tetikleyen en büyük düşmanlardır. Eğer imkanınız varsa 15-20 dakika karanlık bir odada gözlerinizi kapatıp dinlenin. Beyninize 'her şey yolunda' mesajı gönderin.

Nane Yağı Kullanın

Nane yağının içindeki mentol, kan akışını düzenler. Bir damla nane yağını şakaklarınıza ve ensenize sürerek masaj yapın. Hem nefesiniz açılacak hem de o ağırlık hissi dağılacak.

Doğru Nefes Egzersizi Yapın

Açlık ve susuzluk bazen sığ nefes almamıza neden olur, bu da beyne giden oksijeni azaltır. Burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan yavaşça vererek 5 dakika boyunca uygulayın.

Boyun ve Omuzlarını Esnetin

Bazen ağrının sebebi açlık değil, stresten kasılan boyun kaslarıdır. Başınızı yavaşça sağa sola ve öne arkaya yatırarak boyun kaslarınızı serbest bırakın. Kan akışı beyne daha rahat ulaşsın.

Bonus: Bir Sonraki Gün İçin Sahur Taktiği!

Ağrının kökten çözümü sahurda saklı. Sahurda mutlaka: