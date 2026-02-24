onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Oruçluyken Beyni Yerinden Çıkanlara İlaç Gibi Gelecek: İşte Oruçluyken Baş Ağrısını Kesen 7 Altın Yöntem!

Oruçluyken Beyni Yerinden Çıkanlara İlaç Gibi Gelecek: İşte Oruçluyken Baş Ağrısını Kesen 7 Altın Yöntem!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.02.2026 - 12:16

Oruç tutarken yaşanan o meşhur zonklama... Hepimizin malumu. Muhtemelen öğle saatlerinde başlıyor, iftar yaklaştıkça da artıyor! Özellikle Ramazan'ın ilk günlerinde vücudumuz o alışık olduğu yemekleri, suyu ve kafeini istiyor. Alamayınca da isyan başlatarak şakaklarınıza baskı yapmaya başlıyor. 

Neyse ki iftara kadar o rahatsız edici baş ağrısıyla mücadele etmek zorunda değilsiniz. Baş ağrısını ilaçsız, doğal ve anında rahatlatacak taktiklerimiz var!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ramazan'ın ilk günlerinde baş ağrısı çoğu kişi için kaçınılmaz.

Ramazan'ın ilk günlerinde baş ağrısı çoğu kişi için kaçınılmaz.

Oruç tutarken baş ağrısı yaşamanızın en büyük nedeni, susuzluk. Susuz kalan vücudunuzda zonklama tipi bir ağrı kaçınılmazdır. Ayrıca gün içerisinde tükettiğiniz çay ve kahve miktarının, yani kafeinin bir anda kesilmesi de vücudunuzda şok etkisi yaratır. Üstüne bir de uzun süreli açlık eklenince baş ağrısı kaçınılmaz.

Genellikle öğle saatlerinde başlayan ağrı, iftara kadar artarak devam eder. Bazen gözünüze, boynunuza kadar inen ağrı çalışma hayatınızı da günlük hayatınızı da olumsuz etkiler. 

Neyse ki doğal yöntemler sayesinde ilaçsız bir şekilde baş ağrısını hafifletmek mümkün!

Oruçluyken baş ağrısını geçirecek yöntemler!

Oruçluyken baş ağrısını geçirecek yöntemler!
  • Şakaklara Soğuk Kompres Uygulayın

Baş ağrısının en büyük sebebi genişleyen damarlardır. Alnınıza veya şakaklarınıza koyacağınız soğuk bir havlu ya da buz torbası damarları daraltarak ağrı sinyallerini hafifletir.

  • Ağrı Noktasına Basınç Uygulayın

Elimizdeki başparmak ile işaret parmağı arasındaki o etli bölge (LI4 noktası) baş ağrısı için bir kumanda düğmesi gibidir. Oraya 2-3 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın. Ağrının azaldığını fark edeceksiniz.

  • Mümkünse Karanlık ve Sessiz Bir Köşeye Çekilin

Işık ve gürültü, baş ağrısını tetikleyen en büyük düşmanlardır. Eğer imkanınız varsa 15-20 dakika karanlık bir odada gözlerinizi kapatıp dinlenin. Beyninize 'her şey yolunda' mesajı gönderin.

  • Nane Yağı Kullanın

Nane yağının içindeki mentol, kan akışını düzenler. Bir damla nane yağını şakaklarınıza ve ensenize sürerek masaj yapın. Hem nefesiniz açılacak hem de o ağırlık hissi dağılacak.

  • Doğru Nefes Egzersizi Yapın

Açlık ve susuzluk bazen sığ nefes almamıza neden olur, bu da beyne giden oksijeni azaltır. Burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan yavaşça vererek 5 dakika boyunca uygulayın.

  • Boyun ve Omuzlarını Esnetin

Bazen ağrının sebebi açlık değil, stresten kasılan boyun kaslarıdır. Başınızı yavaşça sağa sola ve öne arkaya yatırarak boyun kaslarınızı serbest bırakın. Kan akışı beyne daha rahat ulaşsın.

Bonus: Bir Sonraki Gün İçin Sahur Taktiği!

Ağrının kökten çözümü sahurda saklı. Sahurda mutlaka:

  • Magnezyum zengini besinler (ceviz, muz, tam tahıllar) tüketin.

  • Sahurda en az 3-4 bardak su içtiğinizden emin olun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın