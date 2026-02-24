Herkesin Eski Diye Attığı Gümüşler Artık Servet Değerinde: Fiyatı 40 Kat Arttı!

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin özel haberine göre, son yıllarda gümüşün istikrarlı yükselişinin ardından bir dönem hediyelik, çeyizlik ve dekoratif amaçla saklanan gümüş eşyalar, yeniden değerli bir yatırım haline geldi. Gümüş tepsiler, çatal-bıçak takımları, şamdalar, çaydanlıklar genellikle süs amaçlı kullanılıyordu. Artık bu antika ürünler, artan piyasa değeri sayesinde nakde çevrilen varlıklar oldu.

2026 Şubat itibarıyla gram gümüş yaklaşık 120–150 TL bandında işlem görüyor. Hurda gümüşte ise fiyat biraz daha düşüyor. Hurda gümüşler, ayar durumuna göre 100–110 TL/gram seviyesinde alıcı bulabiliyor. Evlerimizdeki eski gümüş tepsiler ise genellikle 600–900 gram ağırlığında oluyor. Daha büyük ve kalın modellerde bu ağırlık 1.000–1.500 grama kadar çıkıyor.