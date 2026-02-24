Herkesin Eski Diye Attığı Gümüşler Artık Servet Değerinde: Fiyatı 40 Kat Arttı!
Gümüş, son yıllardaki hızlı fiyat artışını sürdürüyor. 2020'de gramı 3 TL olan gümüş, bugün 120 lirayı aşmış durumda. Haliyle çoğu kişinin evinde bulunan antika gümüşler de değer kazandı. Bir zamanlar kimsenin yüzüne bakmadığı gümüş tepsiler, bugün servet değerinde!
Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin özel haberine göre, 1 kilogramlık gümüş tepsiler 80-85 bin liraya kadar bozdurulabiliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Kaan Zenginli
Herkesin evinde bulunan antika gümüşler artık servet değerinde!
Bir kilo tepsi, yaklaşık 85 bin lira.
