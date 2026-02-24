onedio
Herkesin Eski Diye Attığı Gümüşler Artık Servet Değerinde: Fiyatı 40 Kat Arttı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.02.2026 - 09:31

Gümüş, son yıllardaki hızlı fiyat artışını sürdürüyor. 2020'de gramı 3 TL olan gümüş, bugün 120 lirayı aşmış durumda. Haliyle çoğu kişinin evinde bulunan antika gümüşler de değer kazandı. Bir zamanlar kimsenin yüzüne bakmadığı gümüş tepsiler, bugün servet değerinde! 

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin özel haberine göre, 1 kilogramlık gümüş tepsiler 80-85 bin liraya kadar bozdurulabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Kaan Zenginli

Herkesin evinde bulunan antika gümüşler artık servet değerinde!

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin özel haberine göre, son yıllarda gümüşün istikrarlı yükselişinin ardından bir dönem hediyelik, çeyizlik ve dekoratif amaçla saklanan gümüş eşyalar, yeniden değerli bir yatırım haline geldi. Gümüş tepsiler, çatal-bıçak takımları, şamdalar, çaydanlıklar genellikle süs amaçlı kullanılıyordu. Artık bu antika ürünler, artan piyasa değeri sayesinde nakde çevrilen varlıklar oldu. 

2026 Şubat itibarıyla gram gümüş yaklaşık 120–150 TL bandında işlem görüyor. Hurda gümüşte ise fiyat biraz daha düşüyor. Hurda gümüşler, ayar durumuna göre 100–110 TL/gram seviyesinde alıcı bulabiliyor. Evlerimizdeki eski gümüş tepsiler ise genellikle 600–900 gram ağırlığında oluyor. Daha büyük ve kalın modellerde bu ağırlık 1.000–1.500 grama kadar çıkıyor.

Bir kilo tepsi, yaklaşık 85 bin lira.

Zenginli'nin aktardığına göre, hurda gümüşün bozdurma fiyatı dikkate alındığında ortalama 500 gram ağırlığındaki eski bir gümüş tepsi yaklaşık 30 bin–40 bin TL, 800 gram civarındaki bir tepsi 55 bin–70 bin TL, 1.000 - 1.200 gram ağırlığında daha büyük bir parça 85 bin–100 bin TL, 2 kilogram seviyesindeki ağır ve kalın bir gümüş tepsi ise yaklaşık 120 bin–200 bin TL arasında nakde çevrilebiliyor. 

Burada önemli nokta ise 'antika' ve 'hurda' ayrımının yapılması. Osmanlı dönemine ait, damgalı, usta işi, sanatsal veya koleksiyon değeri taşıyan parçalar çok daha yüksek fiyatlardan işlem görebiliyor.

