4 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

03.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Kasım Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Gökyüzünde Mars ile Uranüs arasında bir karşıtlık oluşuyor ve bu durum senin sinir sistemini biraz uyarabilir. Sanki bir orkestranın tüm enstrümanları aynı anda çalmaya başlamış gibi bir hengame olabilir etrafında. Fakat endişelenme, çünkü bu durumla başa çıkmak için bazı ipuçları var.

Biraz huzur bulmanın en iyi yolu kalabalık ortamlardan uzaklaşmak olabilir. Belki bir parkta, belki evinin sessiz bir köşesinde... Kendine bir mola ver, biraz sessizliğe ihtiyacın var. İşte bu noktada, bir bardak rezene çayı tam da sana göre olabilir. Rezene çayının rahatlatıcı etkisi, sinirlerini yatıştıracak ve kendini daha iyi hissetmene yardımcı olacak.

Biraz hareket de sana iyi gelebilir. Hafif bir yürüyüş, belki biraz yoga... Kendini enerjik hissetmek için mükemmel bir yol. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

