Sevgili Kova, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Gökyüzünde Mars ile Uranüs arasında bir karşıtlık oluşuyor ve bu durum senin sinir sistemini biraz uyarabilir. Sanki bir orkestranın tüm enstrümanları aynı anda çalmaya başlamış gibi bir hengame olabilir etrafında. Fakat endişelenme, çünkü bu durumla başa çıkmak için bazı ipuçları var.

Biraz huzur bulmanın en iyi yolu kalabalık ortamlardan uzaklaşmak olabilir. Belki bir parkta, belki evinin sessiz bir köşesinde... Kendine bir mola ver, biraz sessizliğe ihtiyacın var. İşte bu noktada, bir bardak rezene çayı tam da sana göre olabilir. Rezene çayının rahatlatıcı etkisi, sinirlerini yatıştıracak ve kendini daha iyi hissetmene yardımcı olacak.

Biraz hareket de sana iyi gelebilir. Hafif bir yürüyüş, belki biraz yoga... Kendini enerjik hissetmek için mükemmel bir yol. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…