Sevgili Kova, gökyüzünün enerjisi bugün senin için biraz dalgalı olacak gibi duruyor. Mars'ın Uranüs ile olan karşıtlığı, iş birliklerinde ve ortaklıklarda dengeyi biraz sarsabilir. Belki de iş ortağınla ya da hayatının önemli bir parçası olan bir kişiyle beklenmeyen bir görüş ayrılığına düşebilirsin. Ancak, bu tür durumların genellikle bizi daha güçlü hale getirdiğini ve ne istediğimizi daha iyi anlamamızı sağladığını unutma.

Kariyer hayatına göz attığımızda, belki de yeni bir iş modeli üzerinde kafa yoruyor olabilirsin. Ya da mevcut çalışma sistemini ciddi anlamda değiştirmeyi düşünüyor olabilirsin. İşte tam bu noktada, Uranüs senin kalıplarını kırmak ve yeni bir yol çizmek için seni teşvik ediyor. Seni bu değişim ve güçlenme sürecine itecek olan enerji ise Mars'tan geliyor. Şimdi, değişimin ve güçlenmenin tam zamanı! Enerjini doğru yönde kullanarak, hayatında önemli ve olumlu değişiklikler yapabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…