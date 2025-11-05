onedio
6 Kasım Perşembe Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
6 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Kasım Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları



Sevgili Kova, bugün iç dünyanı yöneten gezegenlerden biri olan Venüs, seni suyun dinginliği ile buluşturmayı planlıyor. Bu buluşma denizde, havuzda ya da belki de sadece bir duşun altında olabilir. Yani nerede olduğunun önemi yok, önemli olan ise yenilenme fırsatını kaçırmaman. Çünkü su seni arındıracak ve şifalandıracak. 

Su, her zaman olduğu gibi, zihnindeki karmaşayı, stresi ve dağınıklığı temizlemek için en iyi araç olacak. Su ile temas ettiğinde, tüm düşüncelerin ve endişelerin yok olacak ve yerini huzura bırakacak. Bu deneyim, sadece bedenini değil, ruhunu da tazeleyecek. Bugün, kendini dinlemek için mükemmel bir gün. Vücudunun değil, iç dünyanın sesine kulak ver. Kendini suyun akışına bırak, zihnini ve ruhunu temizle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

