Sevgili Kova, bugün iç dünyanı yöneten gezegenlerden biri olan Venüs, seni suyun dinginliği ile buluşturmayı planlıyor. Bu buluşma denizde, havuzda ya da belki de sadece bir duşun altında olabilir. Yani nerede olduğunun önemi yok, önemli olan ise yenilenme fırsatını kaçırmaman. Çünkü su seni arındıracak ve şifalandıracak.

Su, her zaman olduğu gibi, zihnindeki karmaşayı, stresi ve dağınıklığı temizlemek için en iyi araç olacak. Su ile temas ettiğinde, tüm düşüncelerin ve endişelerin yok olacak ve yerini huzura bırakacak. Bu deneyim, sadece bedenini değil, ruhunu da tazeleyecek. Bugün, kendini dinlemek için mükemmel bir gün. Vücudunun değil, iç dünyanın sesine kulak ver. Kendini suyun akışına bırak, zihnini ve ruhunu temizle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…