Sevgili Kova, bugün aşk rüzgarlarının hızla eseceği, kalbinin ritmini değiştireceği bir döneme adım atıyorsun. Sosyal çevrenden birisi, belki de senin farkında olmadığın bir şekilde, sana karşı duygusal bir eğilim içinde olabilir. Bu durum, romantik anlamda bir yakınlaşmayı beraberinde getirebilir ve hızla ilerleyebilir.

Belki de bugün, beklenmedik bir itiraf alabilirsin. Bu itiraf, kalbindeki ritmi değiştirecek, belki de aşkın heyecanını tüm hücrelerinde hissetmene neden olacak. Aşkın bu tatlı telaşına kendini bırak, izin ver bugün kalbindeki duygusal dengeler değişsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…