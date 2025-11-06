onedio
06.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Kasım Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bahardan kışa geçerken enerjinde biraz dalgalanmalar hissetmiş olabilirsin. Bu mevsim geçişlerinde, vücudunun ve ruhunun adaptasyon süreci biraz sana yansıyabilir. Bağışıklık sistemin biraz zayıflayabilir, enerjin biraz düşebilir. Ama heyecanlanma, bu durum geçici.

İşin güzel yanı ise bu durumu kontrol altına alabilecek birkaç basit çözümümüz var. Doğru beslenme ve yeterli dinlenme, bu dönemde senin en büyük yardımcıların olacak. Daha fazla meyve ve sebze tüketmeye özen göster, bol bol su içmeyi ihmal etme. Dinlenme konusunda da kendine biraz daha fazla zaman ayır. Hem fiziksel, hem de cinsel enerjinin dengelenmesi için bu iki faktör oldukça önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
