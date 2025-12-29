onedio
Netflix İzleyicileri Konuştu: 2025’in En Büyük Hayal Kırıklığı Yaşatan Dizisi

Netflix İzleyicileri Konuştu: 2025'in En Büyük Hayal Kırıklığı Yaşatan Dizisi

29.12.2025 - 15:00

Netflix’te 2025 boyunca ekrana gelen diziler, izleyiciler arasında sık sık tartışma yarattı. Kimi yapımlar beklentileri aşarken, bazıları daha yayınlanır yayınlanmaz hayal kırıklığı damgası yedi. Sosyal medyada yapılan yorumlar, izleyici tepkilerinin ne kadar sertleştiğini bir kez daha gösterdi. Özellikle Reddit’te açılan bir başlık, yılın en çok eleştirilen dizilerini yeniden gündeme taşıdı. 

Kaynak: Independent

Bir Reddit kullanıcısı, Netflix izleyicilerine “2025’in en kötü ya da en hayal kırıklığı yaratan dizileri hangileri?” sorusunu yöneltti.

Paylaşım kısa sürede yüzlerce yorum aldı ve birçok dizi sert eleştirilerle anıldı. Kullanıcı, Netflix’in bazı projeleri aceleye getirdiğini ve iyi fikirlerin zayıf senaryolarla harcandığını savundu. Kendi tercihini Squid Game’in üçüncü sezonundan yana kullanan izleyici, diğer kullanıcıları da oylamaya davet etti.

Ancak tartışmada asıl şaşkınlık yaratan yapım, romantik drama türündeki Nobody Wants This oldu.

Dizinin ikinci sezonu, pek çok izleyici tarafından “izlenemez” olarak tanımlandı. İlk sezonu yayımlandığında hem eleştirmenlerden hem de seyirciden övgü alan yapım, bu kez aynı etkiyi yaratamadı. Hikayenin merkezindeki ilişki, ikinci sezonda izleyicilere göre tazeliğini kaybetti. Bazı yorumlarda dizinin sürekli aynı çatışmaları tekrar ettiği ve ilerlemediği dile getirildi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Yorum Yazın