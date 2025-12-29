Netflix İzleyicileri Konuştu: 2025’in En Büyük Hayal Kırıklığı Yaşatan Dizisi

Dizinin ikinci sezonu, pek çok izleyici tarafından “izlenemez” olarak tanımlandı. İlk sezonu yayımlandığında hem eleştirmenlerden hem de seyirciden övgü alan yapım, bu kez aynı etkiyi yaratamadı. Hikayenin merkezindeki ilişki, ikinci sezonda izleyicilere göre tazeliğini kaybetti. Bazı yorumlarda dizinin sürekli aynı çatışmaları tekrar ettiği ve ilerlemediği dile getirildi.