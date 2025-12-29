onedio
Avatar Tarih Yazdı: Üç Filmle 6 Milyar Doları Aşan İlk Seri Oldu

Avatar Tarih Yazdı: Üç Filmle 6 Milyar Doları Aşan İlk Seri Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.12.2025 - 13:57

Sinema tarihinde çok az seri, yıllar boyunca izleyicinin ilgisini aynı güçle ayakta tutabiliyor. Avatar evreni ise bu konuda ayrı bir yerde duruyor. Serinin üçüncü filmiyle birlikte önemli bir eşik daha geride bırakıldı. Avatar, toplamda 6 milyar dolar hasılata ulaşarak bunu başaran ilk film üçlemesi oldu.

Kaynak: Independent

James Cameron imzalı Avatar serisi, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor.

James Cameron imzalı Avatar serisi, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor.

Üç filmin toplam gişe geliri 6 milyar doları aşarak bir ilke imza attı. Böylece Avatar, bu seviyeye ulaşan ilk film üçlemesi oldu. Serinin son halkası Ateş ve Kül, ikinci hafta sonunda da izleyici ilgisini kaybetmedi. Film, 2025 yılını gişenin zirvesinde kapatmaya oldukça yakın görünüyor.

Noel tatilinin etkisiyle Kuzey Amerika'da dört günlük süreçte 84 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Noel tatilinin etkisiyle Kuzey Amerika’da dört günlük süreçte 84 milyon dolarlık gelir elde edildi.

İkinci cuma günü tek başına 22,6 milyon dolarlık bir hasılat sağlandı. Hafta sonu tamamlandığında ABD toplamının 213 milyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Dünya genelinde ise film şimdiden 500 milyon dolar barajını geçmiş durumda. İzleyici profili de yapımın geniş kitlelere ulaştığını gösteriyor. Genel izleyici oranı yüksek seviyelerde seyrederken, aile ve çocuk izleyici payı da dikkat çekiyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
