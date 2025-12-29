Avatar Tarih Yazdı: Üç Filmle 6 Milyar Doları Aşan İlk Seri Oldu
Sinema tarihinde çok az seri, yıllar boyunca izleyicinin ilgisini aynı güçle ayakta tutabiliyor. Avatar evreni ise bu konuda ayrı bir yerde duruyor. Serinin üçüncü filmiyle birlikte önemli bir eşik daha geride bırakıldı. Avatar, toplamda 6 milyar dolar hasılata ulaşarak bunu başaran ilk film üçlemesi oldu.
Kaynak: Independent
James Cameron imzalı Avatar serisi, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor.
Noel tatilinin etkisiyle Kuzey Amerika’da dört günlük süreçte 84 milyon dolarlık gelir elde edildi.
