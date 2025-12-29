Avatar Tarih Yazdı: Üç Filmle 6 Milyar Doları Aşan İlk Seri Oldu

Sinema tarihinde çok az seri, yıllar boyunca izleyicinin ilgisini aynı güçle ayakta tutabiliyor. Avatar evreni ise bu konuda ayrı bir yerde duruyor. Serinin üçüncü filmiyle birlikte önemli bir eşik daha geride bırakıldı. Avatar, toplamda 6 milyar dolar hasılata ulaşarak bunu başaran ilk film üçlemesi oldu.

Kaynak: Independent