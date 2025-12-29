Yağlı Cildi Olan Beylere Özel: Kış Ayında Arındırıcı Rutin Oluşturmanıza Yardımcı Olacak Ürünler
Kış soğukları ciltte kuruluk hissine neden olsa da yağlı cilde sahip beyler için sebum dengesini korumak her mevsim ayrı bir önem taşıyor. Soğuk hava ve rüzgarın etkisiyle cilt bariyeri hassasiyet yaşayabilir ancak doğru adımlarla hem arınmış hem de nem dengesini koruyan parlak bir cilde kavuşmak mümkün. Biz de bu cilde kavuşmanız için doğru ürünlerle geldik!
Bioderma Sebium Foaming Cilt Temizleme Jeli 500 ml
İdea Derma Salicylic Acid Pore Tightening Toner 200 ml
The Purest Solutions T-ZONE Oil Eraser 10 ml
Embryolisse 3 in 1 Secret Paste Maske ve Temizleyici 100 ml
Avene Cleanance Aqua Gel Matifiant 50ml
La Roche Posay Effaclar Duo+M Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler için Yüz Bakım Kremi 40 ml
Cream Co. BHA/PHA Niacinamide Toner 200 ml
Skin Republic Glycolic Acid Oxygenating Face Mask 20 ml
İdea Derma Advanced Series Silky Niacinamide Serum 30 ml
Bioderma Sebium Night Peel 40 ml
