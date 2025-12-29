onedio
Yağlı Cildi Olan Beylere Özel: Kış Ayında Arındırıcı Rutin Oluşturmanıza Yardımcı Olacak Ürünler

Yağlı Cildi Olan Beylere Özel: Kış Ayında Arındırıcı Rutin Oluşturmanıza Yardımcı Olacak Ürünler

29.12.2025 - 15:01

Kış soğukları ciltte kuruluk hissine neden olsa da yağlı cilde sahip beyler için sebum dengesini korumak her mevsim ayrı bir önem taşıyor. Soğuk hava ve rüzgarın etkisiyle cilt bariyeri hassasiyet yaşayabilir ancak doğru adımlarla hem arınmış hem de nem dengesini koruyan parlak bir cilde kavuşmak mümkün. Biz de bu cilde kavuşmanız için doğru ürünlerle geldik!

Bioderma Sebium Foaming Cilt Temizleme Jeli 500 ml

Karma ve özellikle yağlı bir cildiniz varsa önce temizleyici jel ile rutine başlamalısınız. Günlük kullanıma uygun ve aynı zamanda cildin sebum oranını da dengelemeye yardımcı oluyor.

İdea Derma Salicylic Acid Pore Tightening Toner 200 ml

Elbette cilt temizliğinden sonra kalıntıları temizlemek için bir toniğe ihtiyacımız var. Gözenek görünümünü azaltmaya ve yağlı görünümü hafifletmeye yardımcı oluyor. Pamuk ile kullanmanız yeterli.

The Purest Solutions T-ZONE Oil Eraser 10 ml

Yağlı, düzensiz ve karma ciltlere oldukça uygun bir ürün. Cildinizin temizlendikten sonra yağlı görünümü halen kalıyorsa The Purest Solutions T-ZONE Oil Eraser ile bu yağlı görünümü minimuma indirebilirsiniz. İçeriğindeki çay ağacı yağı da cildin düzensiz ve yağlı görünümünü düzene kavuşturuyor.

Embryolisse 3 in 1 Secret Paste Maske ve Temizleyici 100 ml

Biz erkekler çok etkiyi bir şişede sunan ürünleri çok severiz. Bu da onlardan biri. Hem matlaştırıcı hem temizleyici hem de maske olarak kullanılabilinen Embryolisse 3 in 1 yağlı cildi olanların aradığı ürün.

Avene Cleanance Aqua Gel Matifiant 50ml

Yağlı ciltlerin en büyük problemi cildin mat görünmemesi ve gözeneklerin sıkılaşmaması. Avene Cleanance Aqua Gel Matifiant tam da bu problemler için geliştirilmiş. Yağlı ciltler hep parlak görünür bu da hoş bir görüntü oluşturmaz. Parlaklığı bu krem en aza indirebiliyor.

La Roche Posay Effaclar Duo+M Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler için Yüz Bakım Kremi 40 ml

Düzensiz cilt görünümünü büyük oranda azaltıyor ve siyah noktalara karşı savaş açıyor. Cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. Yağlı cilt tipine de uygun. 

Cream Co. BHA/PHA Niacinamide Toner 200 ml

Arınmış bir cilt isteyenlerin tam ihtiyacı olan tonik! Gözeneklerin küçülmesine ve siyah noktaların da azalmasına yardımcı oluyor. Tüm cilt tiplerine uygun. Elbette yağlı cildi olanlara öncelikli tavsiyemizdir.

Skin Republic Glycolic Acid Oxygenating Face Mask 20 ml

Krem ve toniklerden sonra maske önerisi ile geldik. Önce paketi ellerinizle ovuşturup köpüğü aktive ediyorsunuz. Maskeyi cildinizde 5-10 dakika bekletip köpükle cildinize masaj yapıyorsunuz ve sonra duruluyorsunuz. Yağlı görünüme elveda diyorsunuz!

İdea Derma Advanced Series Silky Niacinamide Serum 30 ml

Yüksek oranda niacinamide ile cilt tonunu eşitlemeye ve gözenek görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Çinko PCA ve prebiyotik içeriğiyle nem dengesini korumayı ve bariyeri güçlendirmeyi destekler. Hafif formülü, yapışkan his bırakmadan cilde ışıltılı bir görünüm kazandırmayı hedefler.

Bioderma Sebium Night Peel 40 ml

Yağlı ciltlerin çektiği sıkıntılardan biri, şüphesiz gözenek problemidir. Bioderma Sebium Night Peel gözenekleri tıkamaz ve yağlı görünümün önüne geçmeye yardımcı olur. Aynı zamanda cildin yenilenmiş hissedilmesine de olanak tanır.

