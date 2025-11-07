Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Ay ve Jüpiter'in kavuşumu, enerjini ve yaşam ritmini yeniden canlandırıyor. İş hayatında yeni bir sorumluluk, proje veya görev kapını çalabilir. Bu yeni görevler, seni daha önce hiç deneyimlemediğin bir alana sürükleyebilir, belki de tam da ihtiyacın olan değişikliği beraberinde getirebilir. Kendini, yeteneklerini yeniden keşfetmek ve günlük rutinini yeniden düzenlemek ise zihinsel enerjini de yükseltecektir.

Tam da bu noktada senin değişmen uzun süredir beklediğin bazı gelişmelerin de habercisi olacaktır. Maaş artışı, prim veya tazminat konusu gündeme gelebilir. Bu arada iş arayışında bir Kova burcu isen, bu dönem “yeniden başlama” fırsatını beraberinde getirebilir. Yeni bir iş, yeni bir başlangıç seni bekliyor olabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise sessiz ama derin bir huzurun varlığını hissedeceksin. Günlük hayatında seni anlayan ve farkında olmadan kalbine dokunan biriyle karşılaşabilirsin. Bu sessiz ve derin bağ, gürültülü ve yüksek sesli aşklardan çok daha gerçek ve kalıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…